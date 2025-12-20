Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 76’ncısı bugün Edirne’de gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel mitingte gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'BİR ADIM GERİ ATARSAM NAMERDİM'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı’na katılmıştı. Özel'in toplantı içerisinde Erdoğan'ı eleştirmesine ise AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki gelmişti. Çelik, "Yurt dışında destek bulmak için Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir" ifadelerini kullanmıştı.

Özel ise gelen tepkilere karşın, "Bütün dünyaya haksızlığı anlatacağım, bir adım geri atarsam namerdim, mücadele sonuna kadar sürecek" yanıtını verdi.

'SEN GEL DE BU MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAK ERDOĞAN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ankara'ya gel Ankara merkezli siyaset yap' söylemlerini hatırlatan Özel, "Partide oturmaya değil, milletin yüzünü güldürmeye geliyoruz" dedi.

TRT çağrısını yineleyen Özel, "276 gün sonra biz bu meydandayız birbirimizin yüzüne bakmaya geldik Erdoğan. Sen gel de bu milletin gözünün içine bak Erdoğan. İftiracılara teslim olmayız" şeklinde konuştu.

'CHP İKTİDARA GELDİĞİNDE ÖTV VE KDV KALKACAK'

Özel iktidara geldikleri zaman neler yapacağını şu şekilde sıraladı:

"Kutuplaşmadan taraf değiliz. Buradan AKP'li MHP'li Edirneli seçmenlere sesleniyorum; bütün emekli ve asgari ücretlilere hak edeni vereceğiz. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Mustafa Kemal Atatürk'dür. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak. Asgari ücret CHP iktidarında 39 bin lira olacak. CHP iktidara geldiğinde ÖTV ve KDV kalkacak, çiftçinin aldığı mazot 55 lira değil, 33 lira olacak. Buğday üreticilerine söylüyorum ÖTV ve KDV ödemeyecek. Çiftçinin bankadaki borcunun ana parasını 3 ve 5 yıla böleceğiz."

'BİZ DE BİR ÇAĞI KAPATIP, DİĞER ÇAĞI AÇACAĞIZ'

AKP iktidarının kara düzenine tekrar değinen Özel, "AK Parti'nin kara düzeninin kara madalyalarıdır. Bunlarda birinci oldun diye kimse sana 'aferin' demez. Bu milleti perişan eden, kara madalyada beşi bir yerdeyi milletin boynuna takan, milletin sırtına yük eden bu iktidardan gelecek ilk seçimde hep birlikte kurtulacağız!" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de bir çağı kapatıp, diğer çağı açmasına atıfta bulunarak, "Edirne'de kalkan Fatih bir çağı kapatıp, diğer çağı açmadı mı! Biz de bir çağı kapatıp, diğer çağı açacağız. Bakan evlatlarının dönemi bitecek, vatan evlatları dönemi başlayacak" ifadelerini kullandı.