Özgür Özel miting alanına traktörle gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gerçekleştireceği Yozgat mitingine traktör üzerinden alana gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gerçekleştireceği Yozgat mitingine traktör üzerinden alana gitti.

CHP, Yozgat'ta hem İmamoğlu hem de çiftçi için mitingi gerçekleştirecek. Böylece CHP'nin tematik mitingleri ilk kez İmamoğlu'na Özgürlük mitingleri birleşmiş olacak.

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CHP'nin mitingine de katılım gerçekleşmeye başladı. Mazot fiyatlarına gelen zamlardan perişan olan çiftçiler, traktörüyle miting alınına geldi.

Çiftçiler traktörleri ile oluşturduğu konvoyun bir ucundan diğer ucu görülmedi. Miting, saat 14.00'te başlayacak.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de traktör kullanarak miting alanına gitti.

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