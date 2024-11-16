Özgür Özel, muhalefete seslendi! Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin çarpıcı açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu'nda konuştu.

Partisinin yönetimindeki belediyelere yönelik açılan soruşturmalar ve SGK borçlarına açıklamalarda bulunan Özel, "Hiçbir belediye başkanımızın veremeyeceği hesap yok" dedi.

AKP'nin CHP'li belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokma gayretinde olduğunu belirten Özel, şunları söyledi: "AKP'nin aday sorunu var. İşiyle gücüyle meşgul son derece başarılı CHP'li belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokmak, ikili bir tartışma yaratmak, parti içi gündemler yaratma sadece sarayın ve Devlet Bahçeli'nin hesabına gelen bir meseledir"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün iktidarın tek umudu muhalefetin parça parça olması muhalefetin birbiriyle tartışmasıdır. Bundan sonraki umudu da muhalefet partilerinin kendi içlerinde yapabilecekleri lüzumsuz tartışmalardır.

Örneğin, AKP'nin Genel Başkanı 'Seçimsiz 4 yıl var' derken, eldede YSK'nın o kararı dururken, yani bu Cumhurbaşkanının ikinci dönemidir ve seçimler Meclis tarafından yenilenmezse, erken seçim olmazsa bir daha aday olamamaktadır. Yenilenirse, son bir kez aday olabilmektedir.

Bugünkü erken seçim sanrılarına, 'erken seçim yok gününde yapılacak' denmektedir.

O zaman, kendisi aday değildir. AKP'nin bir aday sorunu vardır.

Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi ya da damatlardan hangisi? soruları ortada dururken işiyle gücüyle meşgul CHP'li belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokmak, ikili bir tartışma yaratmak sadece ve sadece Saray'ın ve onun destekçisi Devlet Bahçeli'nin hesabına gelen bir meseledir.

Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık.

Muhalefete de çağrım, iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan, yan yana durma kültürüne sahip olarak, geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine bütün demokratların sahip çıkması elzemdir. "