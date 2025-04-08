Özgür Özel neden “cunta” dedi?

Türkiye’nin birinci partisi CHP’nin lideri Özgür Özel 21. Olağanüstü Kurultayında Recep Tayyip Erdoğan iktidarının 23 yıllık uygulamaları hakkında şöyle dedi:

“Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşrutiyeti yoktur.”

Ucube tek adam rejimini bundan daha mükemmel eleştirecek bir tanım yapılamazdı.

2018’den bu yana da CHP yönetimleri hiç bu kadar sert tavır koymamışlardı.

Sarayın seçilmiş değil atanmış memurları topyekun Özgür Özel’e saldırıya geçtiler.

Özgür Özel neden “Cunta” vurgusu yaptı?

Örnekleri ile anlatayım:

AKP iktidarının uygulamaları askeri cunta dönemlerinden farksız hale geldi.

Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları, Kozmik Oda’nın FETÖ’cülere açılma talimatı, Gezi Parkı mahkumları, Rüşvet ve yolsuzluk yapan bakanların yargıdan kaçırılması, Devlet içinde paralel yapı kurdurması ve 15 Temmuz hain darbe girişimine neden olması, YSK’nın;

16 Nisan halk oylamasında mühürsüz oyları kabul etmesi, 31 Mart 2019 yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal edip seçimin tekrarlanması kararı alması, Erdoğan’ın anayasanın 101. Maddesine aykırı olarak 3. Kez adaylığının kabulüne ilişkin, “tam kanunsuz” kararları,

Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın tutuklanması, Ekrem İmamoğlu’nun kadrosu ile belediye başkanlarının tutuklanması, 301 gencin tutuklanması, Gazetecilere saldırılar ve tutuklamalar, Özgür medyaya ekonomik, idari ve cezai baskı Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının engellenmesi, Meclis denetiminden kaçınılması, Yandaş şirketlere vergi indirimleri verilmesi, Yasama, Yürütme ve Yargı’yı saraydan yönetmek.

Ucube tek rejiminde tüm bunlar yaşanınca CHP lideri Özgür Özel, “bir cunta başkanı” vurgusu yaparak Erdoğan için “meşruiyeti yoktur” teşhisi koydu.

Damlaya damlaya göl olur derler…

Bardağı taşıran son damla derler…

Madde madde saydığım bu uygulamaları yapan iktidara seçilmiş olsa da “cunta” derler.

Teşbihte hata olmaz…