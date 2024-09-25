Özgür Özel New York’ta Avrupa ülkelerine seslendi: Türkiye’yi sığınmacı sorunuyla başbaşa bırakırsanız…

Özel, Filistin'e destek vermek için bir sonraki toplantının Batı Şeria'daki Ramallah bölgesinde yapılması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde Sosyalist Enternasyonal’ın Prezidyum toplantısına katılım gösterdi.

Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan’dan oluşan heyet eşlik etti.

"SOMUT TUTUM ALMAK ZORUNDAYIZ"

Özel, burada yaptığı konuşmada bir sonraki toplantının Batı Şeria'daki Ramallah'ta yapılması çağrısında bulunarak, "Artık bu meselede temennileri bir yere bırakıp somut tutum almak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“Değerli dostlar, Sosyalist Enternasyonal’ın Prezidyum toplantısında, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Madrid toplantımızdan bu yana önemli gelişmeler yaşadık. Avrupa’nın bir ucu olan İngiltere’de İşçi Partisi, diğer ucu olan Türkiye’de partimizin, aynı dünya görüşüne sahip iki parti olarak seçimlerden birinci çıkmasını son derece önemsiyorum. Ancak Avrupa’nın ortasında Portekiz, Fransa, Almanya gibi ülkelerde aşırı sağ partilerin tarihi yükseklikte oylar almasına da şahit olduk. Buna rağmen Fransa’da doğru ittifak politikası sayesinde, aşırı sağın iktidarının önüne geçilmiş olduğunu da kayda geçirmek isterim. Bu gelişmelerin yanında, Avrupa’ya yönelik göç baskısının yükselmesiyle Schengen uygulamasının sıkılaştığını, göçmen karşıtı akımların ve şiddete varan olayların sayısının arttığını endişeyle takip ediyoruz.

"TÜRKİYE’Yİ SIĞINMACI SORUNUYLA BAŞ BAŞA BIRAKIRSANIZ..."

Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülkedir ve bu çok ağır bir yük. Bu durum ülkemizde pek çok sıkıntıya yol açıyor. Ancak biz CHP olarak sığınmacı düşmanlığı yapmadan ancak sığınmacı yaratan yanlış politikalara karşı olduğumuzu ve bu konuda geniş bir tutum sergilediğimizi ifade etmek isterim. Avrupa farkına varmalı ki Türkiye’yi sığınmacı sorunuyla baş başa bırakırsanız, toplumu aşırı sağın zararlı politikalarına itmiş olursunuz. Aynı zamanda, ileride daha büyük bir sığınmacı tehdidiyle karşı karşıya kalırız. Ve bu Türkiye kadar Avrupa’nın da bir büyük sorunu haline gelir. Aşırı sağın yükselişi, yaşam koşullarındaki kötüleşmelerden uzaklaştırarak yapay bir gündeme çekiyor ve toplumsal kutuplaşmayı gitgide derinleştiriyor. Aynı anda hem sığınmacı sorunuyla hem de aşırı sağın istismarıyla mücadele görevi, işte bu salonda vücut bulan bu büyük aileye aittir.

Dünyadaki gelir adaletsizliği her geçen gün daha da derinleşmekte. En zengin yüzde 1’lik kesim, dünya servetinin neredeyse yarısını elinde bulundururken milyarlarca insan yoksulluk ve açlık içindedir. Bu yalnızca bir ekonomik sorun değil, toplumsal ve küresel bir adaletsizliğin temelidir. Bizim gibi partilerin en önemli görevi, neoliberal politikaların yarattığı adaletsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Biliyoruz ki küresel ölçekteki eşitsizlikler giderilmeden dünyaya barış ve huzur gelmeyecek.

"ABD'NİN PASİF TAVRI TERK ETMELERİ GEREKİYOR"

İsrail’in Filistin’e saldırıları neredeyse bir yıldır devam etmekte. Bugüne kadar Gazze’de 41 binden fazla insan hayatını kaybetti, üstelik bunun yarıdan fazlası kadınlar ve çocuklar. Amerika’dan Filistin’e giderek protestolara katılan, Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerince öldürüldü. ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi korumamıştır, koruyamamıştır. Çağrımız; bu pasif tavrı terk etmeleri, bahane üretmeyi bırakmaları ve Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmek hem bir Amerikan vatandaşına karşı sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra, insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmektir. Sosyalist Enternasyonal ise sol, sosyalist çizgide olan aktivist Ayşenur ve onun gibilere öncelikli olarak sahip çıkmalıdır."