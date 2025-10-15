CHP Lideri Özgür Özel, CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin 62’incisini Sarıyer’de gerçekleştirdi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Özgür Özel, geçtiğimiz ayda yaptıkları boykot listesinin güncellendiğini duyurdu.

Geçen hafta yaptığı mitingde Kahve Zinciri Espresso Lab’ın boykotunu kaldırdıklarını ve taktiri öğrencilere bıraktığını açıklayan Özel, bugün ise CHP’nin mitinglerini yayınlamayan NTV’ye uyguladıkları boykotu devam ettireceklerini duyurdu.

DOĞU GRUBUNA BAĞLI ŞİRKETLERE BOYKOT!

NTV'nin sahibi olduğu Doğu Grubuna bağlı şirketlerden alışveriş yapılmamasını belirten Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas meselesi Saraçhane'yi görmeyen, göstermeyen, bu meydanlara şaşı bakan iktidar yandaşlarıyla güya merkez medyada ki ama muhalefetin gücünden ürküp iktidara yani parayı bizden kazanıp, bu meydandan parayı kazanıp saraya hizmet edenlereydi. Onlardan bir tanesi de NTV televizyonu Sarıyer'de. Doğru mu? Şimdi bu NTV gezi'de de penguen yayınlardı, biliyorsunuz. Sonra bu NTV bizi göstermedi, meydanı görmedi. Biz de boykota karar verdik. Şimdi reytingleri 0,43 olmuş. İyi olmuş mu?

"Emeğinize, elinize sağlık. Sarıyer mitingini NTV'nin önünde yapacaktık da dedik ki, bakın arkadaşlarla konuşuyoruz, bir genç arkadaşımız dedi ki, "Efendim," dedi, "orada yaparsınız, orada çalışan emekçilerden birinin çocuğu yarın miting NTV'nin önündeymiş." diye o gece huzursuzlanır. Bir şey olmaz ama onun da vebali bizim üstümüze kalır."

"Çalışanlara hürmetten, ailelerine saygıdan, emeğe saygıdan mitingi burada yaptık. Ama bu NTV Nusret diye lokantada eti, içeceği bize satıyor. Günaydın'da, Mezzaluna'da parayı bizden kazanıyor. Volkswagen arabaları, Audi'leri, Skoda'ları, Seat'ları bizim belediyelere, bizim seçmenlere satıyor. Ondan sonra Kral TV'de müzik, Star TV'de diziyi bizim kitleye izlettiriyor, hizmeti saraya yapıyor. Bu NTV'nin bütün, bütün lokantalarını, bütün araçlarını ve bütün televizyonlarını sonuna kadar protesto etmeye devam, sonuna kadar!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkede protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulunarak boykot çağrısı yapmıştı. Öte yandan yapılan boykot çağrısında öğrencilerin de talebi doğrultusunda ünlü kahve zinciri Espressolab’da eklenmişti. Özel, bugün yaptığı açıklamada Espressolab'ın boykot listesinden çıkarıldığını duyurmuştu.

İşte Özel’in açıkladığı boykot listesindeki diğer markalar,

Albayrak Medya

Anadolu Ajansı

DBL Entertainment

D&R İdefix

CNNTürk

TRT

TGRT

NTV

NTV'ye reklam verenler

Kral FM

Star TV

Akşam Gazetesi

Beyaz TV

Yeni Şafak

Türkiye Gazetesi

Doğuş Grubu - Volkswagen, Auidi ve Skoda

Günaydın Restoran

Nusr-ET

İhlas Ev Aletleri

İhlas Haber Ajansı (İHA)

Turkuaz Medya Grubu

Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türk Petrol

Milli Piyango

Misli.com

İddaa.com

ETS Tur