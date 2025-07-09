Özgür Özel o iddialara tek tek yanıt verdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar ile görüştü. Özel ziyaretinin ardından Silivri'de açıklamalarda bulunuyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri ziyaretinin ardından açıklama yapıyor...

Zeydan Karalar ile yaptığı görüşme hakkında konuşan Özel, "Adana'da rekor üstüne rekor kıran Zeydan başkanı alıp buraya koydular. 14 yıl önce AKP'li belediyenin yapmış olduğu bir ihale... Yapılan ödemeler ve daha sonra da bu ihalenin yenilenmemesi söz konusu. Zeydan başkan ihale vermediği bir firmanın AKP'li döneminden kalan düzenli yaptığı ödemelerle ilgili 'ödemeleri almak için Zeydan başkana gittim' yalan, 'o da beni falancaya yolladı' yalan, ' o da benden küçük paralar istedi' bu da yalan" dedi.

"Adana'yı cezalandırılıyorlar" diyen Özel, "Adalet bakanından izin alarak görüşmedik Zeydan başkanla. Çünkü örgütlü bir suça dahil değil. Çünkü sen bu suçu işledin dediği dönemde burada iddia ettikleri örgüt yok ortada" diye konuştu.

Oya Tekin ile yaptığı görüşme hakkında konuşan Özel, "15 yaşındaki evladı için tedirgin oluyor. Hiç olmasa ev hapsi olsa da çocuğum annesiz babasız kalmasa diyor. 'Söyleme başkan acındırmaya çalışyorlar' dedi ama ben söylemeyi doğru buluyorum" dedi.

"AKP'yi yenme uçu" ifadeleriyle konuşmasına devam eden Özel, "Hep beraber benim de içinde hatta başında oluğum bir suç organizasyonu var. O da ülkenin iktidarını yapılacak ilk seçimlerde demokratik yollarla indirmeye teşebbüs suçunu işliyoruz biz. Ekrem başkanın suçu başka onun suçu 3 kez üst üste Erdoğan'ı yenme ve henüz Erdoğan'a yenilmeme suçu" diye konuştu. Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşma hakkında da konuşan Özel, "Beylikdüzü'nü elinden o aldı. İstanbul'u elinden o aldı. Başbakan koydun onu yendi. Meclis başkanı koydun onu yendi. Murat Kurum'a çok güveniyordun onu yendi. Sene daha Ekrem İmamoğlu'nu yenemedin. Bir yenilmez varsa Ekrem İmamoğlu, bir yenemediğin varsa Ekrem İmamoğlu" diye konuştu.

"ERDOĞAN SEÇİMDEN KAÇMAKTADIR"

Erken seçim çağırısını yineleyen Özel, "2 Kasım pazar getirsin sandığı alalım boyunun ölçüsünü. Erdoğan seçimden kaçmaktadır. Milletten kaçmaktadır. Benim adayım hazır. Salmasan dahi adayım hazır. Onun bir vesikalık fotoğrafıyla seni yeneceğiz. Bir vesikalık fotoğraftan korkup seçimden kaçan Erdoğan'ı da 81 ilde bu millete şikayet edeceğim."