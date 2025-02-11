Özgür Özel o masada nelerin konuşulduğunu açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu görüşmesinde masada konuşulanları açıkladı. Özel, "Türkiye'de umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmamasına dair fikir birliğine vardık. Mansur Yavaş, ön seçime girmeyeceğini söyledi. 'Elbette partimizin üyelerinin vereceği karara saygılıyım" dedi.

"MANSUR BAŞKANIMIZ DA BU KARA PROPAGANDADAN BIKMIŞ"

Özgür Özel, ön seçime ilişkin, "İki tarihe dikkat çekmek isterim, 28 Şubat 17'ye kadar üyelerin kaydolmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart'ta belirleyeceğiz" dedi. Özel, Yavaş ve Özel buluşmasında masada nelerin konuşulduğuna dair, "Önemli bir toplantı yaptık. Toplantıdan çektiğimiz fotoğrafı gördünüz. O gülen yüzlerin olduğu fotoğraftan bile kriz çıkarmayı başardılar. O günkü görüşmeye ilişkin net olarak, vardığımız sonuçları birinci ağızdan ben söylüyorum. Mansur Başkanımız da bu kara propagandadan bıkmış.Türkiye'de umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmamasına dair fikir birliğine vardık. Mansur Yavaş, ön seçime girmeyeceğini söyledi. 'Elbette partimizin üyelerinin vereceği karara saygılıyım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: BEYEFENDİ RAKAMI ROZETİ TAKANA KADAR AÇIKLATMADI

Bolu faciasına ilişkinde değinen Özel, "3 hafta oldu, tam 21 gün. 36'sı çocuk karne hediye diye gittikleri otelde öldüler, evlerine dönemediler. O gün yangın oldu, televizyonlar önce 3 sonra 10 dediler. 6 saat boyunca sadece 10 kişi hayatını kaybetti dediler. Sabah saatlerinde bize doğru rakama yakın rakamlar verildi. bütün Türkiye'ye 10 dendi. Niye? 78 kişinin öldüğü yerde kongre mi yapılır? Ama acelesi var, Kürşad Zorlu'ya rozet takacak. Beyefendi rakamı rozeti takana kadar açıklatmadı. Şimdi de 23 Şubat'ı bekliyoruz hep beraber. O kongreden sonra bakanı değiştirecek" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN SAHTE İÇKİ TEPKİSİ

Sahte içki ölümlerdeki artışada dikkat çeken Özel, parti içinde bir heyet görevlendirdiklerini ve heyetin hastanede tedavi gören yurttaşların aileleriyle de görüştüklerini açıkladı. Daha önce bu konuyla ilgili komisyon kurulmasını önerdiklerinin altını çizen Özgür Özel, bu taleplerin reddedildiğini söyleyerek, "Bu konunun araştırılmasını istememenin hiçbir izahı yok" şeklinde konuştu.

"CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN"

İstanbul'da, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Özgür Özel operasyonlara ilişkin, "Yeni bir şafak operasyonuyla parti meclisi üyelerimiz ve bazı parti yöneticilerimiz gözaltına alındı. Aday olurken temiz belgesi verdikleri, 10 aydır suç işlemeyen arkadaşları sabahı köründe topluyorlar. Sen bizim iktidarımıza karşı nasıl belediye kazanırsın operasyonu bu. Cürmün kadar yer yakarsın" dedi.