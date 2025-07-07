Özgür Özel önemli açıklamalar...Canlı yayında gündemi değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de canlı yayına katıldı.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Özgür Özel son günlerde yaşanan gelişmeler ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

'NASIL BÖYLE BOŞU BOŞUNA BİR HATA YAPILDI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönen millete sırtını döner. Artık milletin adayı. Tayyip Bey'in yaklaşımı şantaj ve tehdit içeriyor. Bu yaptığı çağrı, siyasi ahlaklı bir çağrı değil. Partiyi bölmeye, İmamoğlu ile beni ayırmaya, partinin önceki genel başkanıyla beni karşı karşıya getirecek cümleler kuruyor. Yüzde 30'ların altına, yüzde 29'lara düşmüş, kendi partisini bir yere getiremiyor, bizim partinin içini karıştırmaya çalışıyor. Ben o oyuna gelir miyim. O oyuna geldiğin anda Tayyip Erdoğan o dakika kazanır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı televizyon programında Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli faciasına ilişkin soru üzerine, "Bu mahkemede yargılanması gerekenler burada yok. Olmamalarının sebebi de bakanın izin vermiyor oluşu. İdare Mahkemesi'ne başvurulacak, ümit ediyorum mahkeme bakanın idari kararını bozacak. Kapıda yazıyor, Turizm Bakanlığının denetimine tabidir diye. Turizm Bakanı, geçen hafta 50 metrelik yatıyla misafir ağırlıyordu. Olacak iş değil. Aileler çok tepkili. Kızını ve torununu kaybetmiş bir Manisalı hemşehrimle beraber oturduk. İnsan gerçekten yaşananlardan sonra insanlığından utanıyor. Yargılanması gereken herkesin yargılanması için verilen mücadaleye destek vereceğiz. Sonunun Soma gibi olmaması için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaşamını yitiren Nuri Melih Bozkurt'un naaşının aranma çalışmasında 19 askerin metan gazından zehirlenmesi ve 12'sinin yaşamını yitirmesine yönelik değerlendirme yapan Özel, şunları kaydetti:

"Bana raporlanan çok büyük ihmal olduğu, Meclis zemininde bu işin soruşturulması için girişimlerde bulunacağız"

"Terörsüz Türkiye mi dersiniz bir sürecin içinde Türkiye. PKK'ya operasyon yapılmıyor. İki sene önce bir üsteğmenimiz şehit olmuş, hastane olarak kullanılan bir mağarada bulunduğu ve orada defnedildiği düşünülüyor. Onu bulmak için gidiyorlar. Şehidin naaşına erişmek çok önemli bir şey. Bu işi en iyi bilenlerin orada olması lazım. Bir kişinin maskelerle, ölçüm cihazlarıyla girmesi gerekirdi. 19 kişi birden hep beraber girmişler. Devlete emanet 19 civciv ölse hesabını sorarsın. Koskoca devletsin. 19 aslan parçası gidiyor, 12'si şehit oldu. Kahredici bir şey. Tahkikat yapılması önemli. Böyle bir devirde bu kadar tecrübeli bir ordu nasıl böyle bir hata yaptı. Boşu boşuna... Bir sürü başka ihtimal söyleniyor. Biz devletin yaptığı resmi açıklama ile bağlıyız. Meclis zemininde bu işin soruşturulması için girişimlerde bulunacağız cenazeler kalktıktan sonra. Bana raporlanan çok büyük bir ihmal olduğu. Kimse nasıl olduğuna anlam veremiyor. Bunun enine boyuna soruşturulup sorumluların cezalandırılması lazım.”

"BİLİYORLAR Kİ PAZARTESİYE BIRAKSALAR AKIN GÜRLEK AÇACAK"

CHP’ye yönelik operasyonlarla ilgili soruları da yanıtlayan Özel şöyle devam etti:

“Burada benim memnuniyet duyduğum kısım şu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı telaşlarından pazar akşamı soruşturma açtı. Biliyorlar ki pazartesiye bıraksalar Akın Gürlek açacak İstanbul'dan. Akın Gürlek'in yetkisinde değil. Dokunulmazlığımızı kaldırırlarsa bedeline katlanır, bunun da maliyeti olur. Pek çok maliyete katlanırlar. Bütün dünyanın gözünün önünde ana muhalefet partisine, yerel seçimleri kazanmış partiye... Millet bize yetkiyi verip de belediyeleri yönet, sen birinci parti oldun dediyse... Onlar, 'Bu normalleşme CHP'ye yarıyor, bunu bozalım' dediler. Teğmenlerle başladılar, Akın Gürlek'i atayarak savaş ilan ettiler bize. Belediye Başkanım Ahmet Özer 251 gündür tutuklu, 10 belediye meclis üyem kent uzlaşısı nedeniyle tutuklu. Bizimkiler içeride yatacak, diğer yandan bir süreç süreci yürüyüp gidecek. Erdoğan'a demişler ki, 'Anketlerde CHP 1'inci parti, normalleşme onlara yarıyor'. Erdoğan, 'Bitirmeyin, bitirtin' diyor.

"YENİ FAZA GEÇTİLER, BİZİM DE YENİ FAZA GEÇMEMİZ LAZIM"

Perşembe günü belediye başkanlarımızla toplanacağız. Partinin yetkili organlarında, il başkanlarımızla, milletvekili grubumuzla ne yapmalıyızı konuşuyoruz. En sonunda bir MYK yaparak bir yol haritası belirleyeceğiz. Yeni faza geçtiler, bizim de yeni faza geçmemiz lazım. Stratejik kararlar, yeni tavırlar, biraz vadeli ama etkili kararlar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi kararlı mücadelesinden geri adım atmayacak. Söz alan herkes, 'Millet bizden razı, üyeler bizden razı. Verilen mücadeleden herkes memnun, millet bizi anlıyor' diyor. Ben partinin hem tabanının bu kadar konsolide olduğu hem de seçmeninin oyunu bu kadar helal ettiği bir dönemi hiç yaşamadım. CHP'nin ortaya koyduğu bu mücadele hattı milletten takdir görüyor. Ocak ayına kadar il başkanlarının talepleriyle mitingler doldu. İl başkanları kendi ilinde miting yapılması için birbirleriyle mücadele ediyor. Üye ve şehir, CHP'nin 19 Mart darbesine direnen eylemlerini çağırıyor. Bu bir eylemlilik ve o eyleme dahil olmak istiyor. Tarihte o eylemin bir yerinde yer almak istiyor.

"TAYYİP BEY'İN YAKLAŞIMI ŞANTAJ VE TEHDİT İÇERİYOR"

Erdoğan bana diyor ki, 'Ekrem'i bırak, sokaklardan çekil, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur.' Bir yanda tehdit var, gezersen partinin başında kalamazsın diyor. Bırak dediği adamın arkasında 15,5 milyon insanın 23 Mart Pazar günü kullanılmış oyu var. 15,5 milyon insan bir darbeye karşı irade koymuş. Türkiye'nin bütün sokaklarında bir şey oluyordu. Bu vakitten sonra kim bırakıyor Ekrem'i. Böyle bir şey mümkün değil. Bugün Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönen millete sırtını döner. Artık milletin adayı. Tayyip Bey'in yaklaşımı şantaj ve tehdit içeriyor. Bu yaptığı çağrı, siyasi ahlaklı bir çağrı değil. Partiyi bölmeye, İmamoğlu ile beni ayırmaya, partinin önceki genel başkanıyla beni karşı karşıya getirecek cümleler kuruyor. Yüzde 30'ların altına, yüzde 29'lara düşmüş, kendi partisini bir yere getiremiyor, bizim partinin içini karıştırmaya çalışıyor. Ben o oyuna gelir miyim. O oyuna geldiğin anda Tayyip Erdoğan o dakika kazanır. Son seçimin galibi biziz, şimdi ben seçildim kardeş, ne olacak. Saygı duyacaksın. Saygı duymuyor, saldırıya geçiyor, sorun burada.

"MÜMKÜN OLDUĞU KADAR PARTİYİ TARTIŞMAYA BAKACAKLAR"

Kurultay davası sonuç değil süreç odaklı bir davadır. 4-9 Eylül kuruluş haftamız. 4-9 Eylül arası bu sene belki Program Kurultayımız olur. 4-9 Eylül arası önceki genel başkanlarımızla, önceki milletvekillerimizle, partinin seçilmişleriyle hem geleceği hem geçmişi konuştuğumuz kuruluş haftası planlıyoruz. 8 Eylül'e alınan dava bir hafta öne de alınabilir, bir hafta ileri de alınabilir. O hafta olmasın, ayıp bir şey yani. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesindir seçim hukukunda. Bundan sonra bir partinin YSK'nın kesinleştirdiği seçimine başka bir şey yapıp, kayyım, butlan yapmaya kalkarsan hiçbir seçim kesinleşmez. Bir meczubu bulursun, bir ifadeyi verirsin, bir mahkemeye davayı açtırırsın her seçim tartışmalı hale gelir. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin YSK'nın temyiz mercii gibi çalışması doğru değil. Mümkün olduğu kadar o işi uzatmaya ve partiyi tartıştırmaya bakacaklar.

"CEZALANDIRILAN ADIYAMAN'DIR"

Abdurrahman her siyasiye nasip olmayacak bir güven kazanmış Adıyaman'da. Abdurrahman bu iftiracıyla çalışmamış. İspatlanamıyor. 24 bin TL benden para istediler diyor, verdiğinin kanıtı da yok. Bununla Abdurrahman'ı gözaltına alıyorlar. Benim demek istediğim şu: Zulmediyorlar. Her biri pırlanta gibi arkadaşım. Yarın tutuklasınlar Abdurrahman Tutdere'yi, AK Partili bir siyasetçi gezsin Adıyaman'ı, bakalım ne diyecekler. Adana'yı cezalandırıyorsun, Adıyaman'ı cezalandırıyorsun. Cezalandırılan Adıyaman'dır."

ERKEN SEÇİM NEDEN 2 KASIM OLSUN İSTENİYOR?

Özgür Özel, 2 Kasım'ın özel bir gün olmadığını kışa girmeden seçimin yapılmasını istediklerini söyledi. Özel, "Onun şöyle bir sorunu var. 31 Mart'ta kaybetti ve kötü adaylarına mal etti. Uçakta kendine sordurtmuş anketleri. Anketlerde birinci çıktığını söylemiş. Madem birincisin koy sandığı. Cesaret bugüne dair bir şeydir. Gel Kasım'da cesur ol" dedi.

Özgür Özel, yolsuzluk ile ilgili yayınlanan görüntüler üzerine bir yerde yolsuzluğun olduğu durumda CHP'nin bunun karşısında olacağını söyledi. AKP'nin havuz oluşturarak medya organlarını satın aldıklarını belirten Özel, "AKP için medya satın aldılar. Biz karşısında oluruz. Cebinizdeki anahtar ne kasanın ne gelecek döneminizin, partinin iktidarının anahtarıdır dedim. Bir çürük yumurtanın tüm sepeti çürütmesine izin vermeyiz. Senin hırsızın benim hırsızım diyecek parti de değiliz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 20 yıl önce bile ev sattığı kişilerin ifadeye çağrıldığını söyleyen Özel, "Kişi kendinden bilir işi. Polis kazmaktan perişan oldu, Ekrem Başkan haksız yere İstanbul'dan uzak olduğu için perişan oldu" dedi.

İşte Özgür Özel'in konuşmalarındaki önemli başlıklar:

-FETÖ'cüler Erdoğan'a darbe yaparken ona ben sahip çıktım

-Erdoğan şimdi Mursi'yi deviren darbeyi yapan Sisi ile beraber

-Onların bana gösterdiği alana mahkum kalmayacağım

-Yolsuzluk varsa, kimsenin arkasında durmayız

-Biz değil onlar bizr savaş ilan etti'..

-Normalleşmeyi Erdoğan bitirdi...

-CHP geri adım atmayacak' diye vurgu yapan Özgür Özel, 'hem tabanımız hem de seçmenimiz oyunu helal ediyor' diye konuştu.

-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 'Ekrem'i nasıl bırakırım, arkasındaki 16 milyon insana borçluyuz' diye konuşurken 'İmamoğlu'na sırtını dönen millete sırtını döner" dedi.

-Erdoğan kendince siyaset mühendisliği yapmaya çalışıyor'