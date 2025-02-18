Özgür Özel, Erdoğan'ı kendi sözüyle vurdu!

Özgür Özel partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, HÜDA PAR'ın Diyarbakır'da düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı", etkinliğinin ardından yayınlanan ve tepki çeken bildirgeye ilişkin, "HÜDA PAR Kürt çalıştayı yapmış. O HÜDA PAR ki domuz bağcıları partisidir, kadına karşı simgenin vücut bulduğu partidir. O HÜDA PAR bayrağı devlete Atatürk'e karşıdır. Kimler kimlerle beraber Tayyip Bey" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: YAPILANLAR BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANINA DARBE GİRİŞİMİDİR

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üst üste 5 soruşturma açıklamasının ardından gelişmeleri 'sivil darbe' olarak nitelendirirken, "Yapılanlar bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe girişimidir. Biz bu darbeye teslim olmayız. Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız! Varsa onların içeriden işbirlikçileri, Tayyip Erdoğan'ın çukuru sizin de yerinizdir" şeklinde konuştu.

"SORUMLUNUN BİR ADI VARDIR O DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Kartalkaya yangını ve Yenidoğan Çetesi üstünden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Hesabı bir kişi verecek denilen yerde, Yenidoğan Çetesini bu hale getiren, o bebeklerin hayatına sebep olan bakanı atayan da bu kültür turizmini atayan da meselenin tek sorumlusudur. O sorumlunun bir adı vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"11 AYDA İKİ TANESİ CHP BELEDİYESİ OLAN 11 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI"

Son yaşanan kayyumlara ilişkin Özgür Özel, "Kötü haberle uyanmak muhalefetin ana gündemi haline geldi. Toplumsal muhalefetin parçaları olan pek çok yapının, yaratılmaya çalışılan bir algıyla, bir konferansa davetlilermiş gitmişler, bugün onların her birinin kapısına polis dayandı ve yeni bir operasyon başladı. Kayyumlar halkın iradesini bir kez daha yok sayıyor. 11 ayda iki tanesi CHP belediyesi olan 11 belediyeye kayyum atandı. Taban tabana zıt siyasetler yapan partiler de olsa, bu iktidarın karşısında tüm partilere düşen 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'..." dedi.

KİMLER KİMLE BERABER?

HÜDA PAR'ın Diyarbakır'da düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı", etkinliğinin ardından yayınlanan bildirge, tartışmalara neden olmuştu. Bu konuya ilişkin Özel, "HÜDA PAR Kürt çalıştayı yapmış. O HÜDA PAR ki domuz bağcıları partisidir, kadına karşı simgenin vücut bulduğu partidir. O HÜDA PAR bayrağı devlete Atatürk'e karşıdır. Kimler kimlerle beraber Tayyip Bey" dedi.

ATEŞ DAVASINA DA DEĞİNDİ

Sinan Ateş davasına da değinen Özel şunları söyledi;

"Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Yaşanan ve yaşatılan süreç bir sivil darbe girişimidir. Darbeyi askerler yaparsa askeri darbedir, siviller yaparsa sivil darbedir. Darbe ülkeyi yönetenlere karşı yapılır. Bütün dünya muhalefetin gözünün içine bakar. Benzer süreçlerde kapalı olan Meclis'in açılması çağrısını yapmış, vekilleri Meclis'te toplamış bir partiyiz. "CHP, milletimiz kendisine yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisidir. Bu darbeye meydan okuyoruz." diyen kişi benim. Bir CHP'li de bunun dışında bir tutum ve tavır içinde olmamıştır."