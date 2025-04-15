Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"BUGÜNKÜ YARGI DARBESİ YALANDIR, İFTİRADIR"

"Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişimi yapıldı. Oy kullanmaya gidenler darbe girişimini püskürtmüştür. Bugünkü yargı darbesi yalandır, iftiradır. Tarih önünde de diğer darbeler gibi mahkum olacaktır. 19 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı "Cunta Başkanı" ünvanını almıştır.

"DİPLOMANIN İPTALİNDE ATANMIŞ TÜGVA'CININ İMZASI VAR"

İmamoğlu'nun diplomasının iptalinde atanmış TÜGVA'cının imzası var. O isimleri tek tek araştırıyoruz. İmamoğlu'nun diplomasına iptal edin yazısına şunu koymuşlardı; 'acele edin, bu işlemler resmi yerlerde kullanılıyor. YSK dahil birçok yere verilebilir. Bu diplomayı hızla iptal edin'. Bu devletin hangi kağıdına güvenilecek.

"19 MART'TAN BERİ MİLLETİN CEBİNDEN 20 BİN TL ÇALDILAR"

19 Mart'tan beri 45 milyar doları yaktılar. 19 Mart'tan beri milletin cebinden 20 bin TL çaldılar. Erdoğan rakibini ekarte etmek için rezerv yaktı. O gün darbeyi yapıp, elektriğe yüzde 25 zam yapıyorlar. Cuntanın mali ayağı Mehmet Şimşek'tir, hesap verecektir.

"KADINLAR ÜZERİNDEN KARAR VERMEYİ BIRAKIN"

Vermiş erkeklerin eline pankartları doğumun nasıl yapılacağını söylüyorlar. Kadının bileceği iştir, bu konuda laf söylemek kimseye düşmez. Kadınlar üzerinden karar vermeyi bırakın.

"BUNLAR UTANMA DUYGUSUNU KAYBETTİ"

Kadın belediye başkanımıza hakaret edeceksiniz. Bir kadın kollarından tweet atmadılar. AKP yönetimi organize kötülük içinde. Utanmazlar adamlar. Bunların çocukları ve eşleri var. Yok öyle kolay siyaset, bu milletin yakasından düşeceksiniz. MHP'li ve AKP'li yapılan bir hakaret kendi evladıma yapılmış sayarım. Bunlar utanma duygusunu kaybetti.

"ŞİMDİ SIRADA LİSELİLER VAR"

Şimdi sırada liseliler var. Eylemlere katılan üniversiteleri arayıp tehdit ediyorlar. Şimdi liselerde video çekmişler, aileleri arayarak, 'okuldan atılır' diye tehdit ediyorlar. 2 bin 153 proje okulu var. 85 bin öğretmen çalışıyor. Yusuf Tekin, 6 bin öğretmen ile sınırlı olduğunu söylüyor. Bu 6 bin başarılı öğretmeni öğrencilerden koparıyor. Tekin, sınava sokmadan Bakan kararı ile 6 bin öğretmeni atıyor, yerine 6 bin yandaş sendika öğretmeni atıyor. 'Yandaş' diye bu öğretmenleri getiriyorlar.

"TRUMP'IN KUMARHANELER PLANINA 'HİCRET' DEYİP ALET EDİYORSUNUZ YA YAZIKLAR OLSUN!"

Trump'ın isteği Gazzelileri sürmek. Güya iktidar Filistin davasına sahip çıkması gerekiyordu. Bu hafta kendini ifade eden müslüman kardeşlerime hiçbir şey demem. Ancak bu iktidar Filistin'in ekmeğini yedi. Trump'a gönüllü yamalamaya çalışıyorlar. Siz bu Trump'ın kumarhaneler planına 'hicret' deyip alet ediyorsunuz ya yazıklar olsun!

"SÜREÇ MECLİS ZEMİNİNDE İLERLEMESİ GEREKİYOR"

Adalet Bakanı ve DEM görüşmesindeki zirve meclis zemininde ilerlemesi gerekiyor. Demokratik yollarda devam etmesi gerekiyor. Artık yasal düzenlemeleri konuştuklarını görüyoruz. Bizi suçlayanların nereye geldiği ortadadır. Sürecin adını koymaya korkuyorlar. Şehitlerin gelmeyeceği, kan ve oluk oluk akmayacağı her türlü samimi gayretin yanında oluruz.

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