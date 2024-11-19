CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in konuşmasında öne çıkan satırlar şu şekilde;

"PAZAR GÜN 81 İL BAŞKANIMIZ ESENYURT’TA OLACAK"

Ahmet Özer hakkında iddianame hala ortada yok. Çünkü delil yok. Ahmet Özer çıkana kadar o belediyeyi bir vekil yönetecekse grubun içinden çekilmesi lazım. Tayyip Bey’in seçtiği birinin Esenyurt’u yönetmesi bir yenilmişliğin, zaafiyetin göstergesidir. Bunun adı demokrasi değil, gözünün hırs bürümüşlüğün cevabını Esenyurt’tan alacaksınız.

Önümüzdeki Pazar gün 81 il başkanımız Esenyurt’ta olacak. Mücadelemizi Esenyurt’un 43 mahallesine taşıyacağız. Kayyımın nasıl ihaleye giren şirketleri durdurduğunu, kayyımın zor durumda olan Esenyurt’u nasıl paçasından aşağıya çekmeye çalıştığını da anlatacağız.

"TAYYİP BEYİN SEÇMESİ, ONUN AÇISINDAN TAMAMEN YENİLMİŞLİĞİN İFADESİ"

AK Parti ve MHP'ye kötü haberim var. 2 kişiden biri Ahmet Özer'e oy vermiş. Esenyurt'ta kimse buna inanmıyor. Esenyurt'un yüzde 80'i buna inanmıyor. 5 kişiden 4'ü yanlış yapıldığına inanıyor. Sandığı koyup halka soralım. Yüzde 80'i Ahmet Özer'in arkasında değilse biz hiçbir şey bilmiyoruz. Belediye seçimlerine yapılan saygısızlık nihayet soru önergesi verebiliyoruz. Şunu unutmayın ki Ahmet Özer çıkana kadar o grubun içinden birinin yönetmesi gerek. Ama o kişiyi Tayyip beyin seçmesi, onun açısından tamamen yenilmişliğin ifadesi. Bunun adı demokrasi değil. Gözünü hırs bürümüşlüğün şeklidir.

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