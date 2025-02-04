Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan facianın üzerinden 2 hafta geçti, sorumlular ortada yok. O günkü 7 kişilik bilirkişi ekibi mesleki onurlarına sahip çıkıp suçlu görmediklerini rapora eklemediler. Rapora 'korsan' dediler. O günden bugüne ne eski rapor ne ayrı bir rapor hala yok. Oysa gözaltındakiler o raporlara göre sorumlulukları belirlenecek.Ama rapor Bolu Valiliğini sorumlu tuttuğu için, Turizm Bakanlığını sorumlu tuttuğu için 14 gündür kıpırdayamıyorlar. Otel yanıyordu, kongre yapıyorlardı. Bolu yangını sürerken Zorlu'ya rozet takıldı.

Sorumlular yargılanacak. Adil yargılama, delillerin karartılmaması noktasında işin üstesinde olacağız. Ama bu işin yerel de değil daha yukarılarda Ankara'da sorumluları var. Muhalefet olarak Turizm Bakanı yargılansın diyeceğiz. Soruşturma komisyonu kurulsun. Bu hafta içinde önce 279 rakamını sağlayana kadar bu bakan yargılansın önerisinde anlaşmak için çaba sarf edeceğiz. Ardından 21 milletvekiline ihtiyacımız var. Bu ayıba ortak olmayın diye sesleneceğiz.AK Parti ve MHP'ye o gün sesleneceğiz. Milletvekillerine teker teker ulaşacağız ve diyeceğiz ki: Bu ayıba ortak olmayın."

"Salon adamı Erdoğan'a diyorum ki; Sokağa çık, oraya git isyanı gör. Millet açtır, perişandır. Asgari ücret ilk aydan açlık sınırının altında. Emekliye zam yok, yandaşın borcu siliniyor.

Ordunun bu yıl şeref yılıydı. Bu bir Cumhuriyet hikayesiydi. Bunu hazmedemeyen tarikatlar, teğmenlere saldırdılar. Teğmenleri hedef gösterenlere soruşturma yok. Millet sahip çıktı, Erdoğan suçladı. Teğmenlerimizin hiçbir kaybı olmadan dönem arkadaşlarından geri bırakmadan telafi edeceğiz. CHP vekilleri Tuzla Piyade Okulu'ndan atılan teğmenleri ve şu anda ihraç edilen teğmenlerin tazminatını üstleneceğiz, onayınıza sunuyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. İhraç edilen teğmenlerin tazminatını CHP ödeyecek"

Erdoğan tüm tuşlara basmaktadır. Kendini kurtarmak için muhalefeti durdurmakta. Olası rakibinden kurtulmak çabasındadır. Emekliyi, asgari ücretliyi unutmuştur. Erdoğan tutuklamalarla yol temizliği yapıyor.

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