Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor... CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara ne yanıt verecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel'in bugün sabah saatlerinde 4 CHP'li belediyeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin ne diyecek?

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL ETMESİNİ BEKLEMEYİN"

Hayvan yasası oldukça öldürmeler kaçınılmaz. Hayvan yasası al-götür-ne yaparsan yap' diyor. Yasa çıktı, kısırlaştırma yüzde 30'a düştü. Herkesi çağıralım bu yasayı Meclis'te değerlendirelim. Buradan Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesini beklemeyin. Gelin yeniden hem hayvanseverleri, Hayvan Hakları Derneği'ni, en önemlisi veteriner hekimleri, bu işin uzmanlarını, Türkiye'deki başarılı kısırlaştırma işleri, sahiplendirme projelerini başarmış yerel yöneticileri, hangi partide varsa çağıralım. Şu Meclis'te şu yasayı düzeltelim.

"BRÜKSEL'DE 'TÜRKİYE'Yİ TRUMP VE PUTİN'E İTMEYİN, KAPSAYIN' DEDİK"

Elbette Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirmediği bir noktada tam üye olmasını kimse bekleyemez. Hatanın büyüğü Türkiye'nin değil, Türkiye'yi 22 yıldır yöneten bu hükümetin. Ama Avrupa Birliği'de hatalar yaptı. Onları da anımsattık ve dedik ki: "Türkiye'yi itmeyin. Türkiye'yi Trump'a itmeyin. Türkiye'yi Putin'e itmeyin. Türkiye'yi çağdaş dünyanın dışına itmeyin. Türkiye'yi kapsayın." Dedik ki: "Paris'e davet etmediniz, yanlıştı. Londra'ya davet edildi." doğru dedim.

"O SANDIĞI BEKLİYOR MİLLET"

CHP'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini destekliyoruz. Önümüzdeki seçim önümüzdeki seçim bir anlamda referandumdur. Ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetlere doğru yürüyüp yakalayıp geçeceğiz, zenginleşeceğiz ve demokratikleşeceğiz ya da son cumhurbaşkanının götürdüğü tarafa gidip hep birlikte perişan olacağız. O sandığı bekliyor millet. O sandığı bekliyor.

AKP'Lİ VE MHP'LİLER ENFLASYONA İNANMIYOR

MHP'li büyüklerim, kardeşlerim, yüzde 73'ü bu enflasyon rakamlarına inanmıyor. AK Parti, Tayyip Erdoğan 2 kere 2, 5 eder, 5 ediyor dese "Reis kerat cetvelindeki hatayı düzeltti." diyecek AK Parti'dekiler. Sokaktaki AK Parti'li öyle demiyor çünkü boğazından geçmiyor, karnını doyuramıyor, fileyi dolduramıyor. AK Partililerin de yüzde 68'i açıklanan enflasyon rakamlarına inanmıyor. Tayyip Bey, yaptır çalışmayı hani yansıtıyorsun ya bir bakalım ne olmuş ne bitmiş diye yalan yanlış videolarla, onla bunla, sahte sapan montajlarla gösteriyorsun ya, yaptır çalışmayı bakalım. Enflasyon rakamlarına inanan AK Partili var mı sokakta, görelim.

"BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HÜDA PAR'IN KONGRESİNİ ÖDEMİŞ"

Şimdi geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı rezaleti anlattım. Bir başka izansız çıkmış. Bursa Büyükşehir'in normal temsil, ağırlama giderlerine ilişkin "E burada da bu var." diyor. İzansız. Recep Tayyip Erdoğan'ın veya bir bakanın normal belediyeye gitmesini falan demiyoruz. Denilen şu: Seçim dönemi, belediye başkanı aday ve özel kalemden yapılan harcamalar, kendi onayıyla, AK Parti özel buluşması giderleri, AK Parti İl Başkanlığı'na giden paketler, AK Parti il binasında kokteyl masrafı, AK Parti temayül yoklaması giderleri, AK Parti Ankara'nın istediği promosyonlar, seçim çalışması yemek, HÜDA PAR kongre bedeli, HÜDA PAR'ın kongresini ödemiş Bursa Büyükşehir, Ülkü Ocakları yemek bedeli, Büyük Birlik Partisi yemek bedeli, Demokratik Sol Parti lansman giderleri, DSP yemek giderleri, TÜGVA yemek bedeli, Milliyetçi Hareket Partisi Kemalpaşa teşkilatının harcamaları, hepsi birden 154 kalem Bursa Büyükşehir'in özel kaleminden harcanmış. Bunu söylüyorum, bir başka izansız çıkıyor: "Efendim, özel kalem, temsil, ağırlama olur." Olmaz. HÜDA PAR'ın kongresi Bursa Büyükşehir'den ödenmez kardeşim, yapamazsınız. Demokratik Sol Parti, bakın geçen hafta saydık. Bu etkinliklerin birinin faturasını ulaştırsın bana. Büyük Birlik Partisi, HÜDA PAR, DSP, TÜGVA, MHP Kemalpaşa.

İki ittifak ortağı çıkmış 'Esad artıkları ile bir arada duruyorlar' Esad ile ben tatile de gitmedim. Hep 'diktatör' dedim.

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