Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye sıcak mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Allah şifa versin, görevinin başına gelsin. Devlet beyle rekabette eder, seçime gideriz. İktidara da geliriz." dedi.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE: ALLAH ŞİFA VERSİN, GÖREVİNİN BAŞINA GELSİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunlarına ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiğini öğrendik. Bütün haksızlıklara eleştirilere rağmen eleştirimiz olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmiş olun dileklerimizi iletiyorum. Hastalık ve ölüm durumlarında eleştiri yapmadık. Allah şifa versin, görevinin başına gelsin. Devlet beyle rekabette eder, seçime gideriz. İktidara da geliriz." dedi.

ÖZEL: BEYEFENDİ RAKAMI ROZETİ TAKANA KADAR AÇIKLATMADI

Bolu faciasına ilişkinde değinen Özel, "3 hafta oldu, tam 21 gün. 36'sı çocuk karne hediye diye gittikleri otelde öldüler, evlerine dönemediler. O gün yangın oldu, televizyonlar önce 3 sonra 10 dediler. 6 saat boyunca sadece 10 kişi hayatını kaybetti dediler. Sabah saatlerinde bize doğru rakama yakın rakamlar verildi. bütün Türkiye'ye 10 dendi. Niye? 78 kişinin öldüğü yerde kongre mi yapılır? Ama acelesi var, Kürşad Zorlu'ya rozet takacak. Beyefendi rakamı rozeti takana kadar açıklatmadı. Şimdi de 23 Şubat'ı bekliyoruz hep beraber. O kongreden sonra bakanı değiştirecek" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN SAHTE İÇKİ TEPKİSİ

Sahte içki ölümlerdeki artışada dikkat çeken Özel, parti içinde bir heyet görevlendirdiklerini ve heyetin hastanede tedavi gören yurttaşların aileleriyle de görüştüklerini açıkladı. Daha önce bu konuyla ilgili komisyon kurulmasını önerdiklerinin altını çizen Özgür Özel, bu taleplerin reddedildiğini söyleyerek, "Bu konunun araştırılmasını istememenin hiçbir izahı yok" şeklinde konuştu.

Detaylar geliyor...