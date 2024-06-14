Özgür Özel rest çekti. ‘Arttırmazlarsa miting yapacağız’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ-Hayrabolu’da düzenlediği “Buğday mitingi” öncesi Çerkezköy Belediyesi’ni ziyaret etti.

ASGARİ ÜCRET RESTİ

Ziyaret kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Özel, asgari ücrete zam gelmemesi halinde Kocaeli’nde miting yapacaklarını duyurdu.

Asgari ücrette bir sorun olduğunu da ifade eden Özel, alan için çok düşük veren için ise çok yüksek bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Küçük esnaf ve KOBİ’lerin asgari ücret vermekte zorlandığını belirten Özel, asgari ücretle çalışan vatandaşların ise geçinmekte zorlandığını, açlık sınırında yaşadığını söyledi.

AKP'YE DESTEK İDDİALARINA YALANLAMA

CHP’nin ekonomiden sorumlu isimlerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geleceğini de belirten Özel, kamuoyunda CHP’nin AKP’ye ekonomi alanında yardım edeceğine ilişkin çıkan haberleri ise kesin bir dille yalanladıklarını anımsattı.

Özel, kendilerinin 22 yıllık enkazı kaldırma noktasında bir sorumluluğunun olmadığını belirtirken, böyle bir yükün altına girmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

Özel, bütün meselelerinin krizin gerçek mağdurlarına sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Vergi reformu önerdiklerini söyleyen Özel, yüzde 68’lik dolaylı vergilerin ortadan kalkması gerektiğini de ifade etti.