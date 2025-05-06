Özgür Özel saldırı sonrası ilk kez isim verdi! Gerçek sebebini de açıkladı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuştu. Özel, yumruklu saldırıya ilişkin, ‘kesinlikle planlı’ diyerek, asıl sebebini açıkladı. Özel, “Bir çevre, grup, kimse, bana mesaj veriyor. Adam ilk ifadesinde söyledi; “Sokak çağrılarına sinirliydim.” “Sokaktan çekilin, miting yapmayın, yeni dönem yaptığınız muhalefeti, attığınız adımları gözden geçirin, yoksa…” Üç nokta koydular” ifadelerini kullandı. Özel ayrıca saldırıya ilişkin ilk kez isim vererek, "Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Sırrı Süreyya Önder’in cenaze çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Özel’e saldıran şahıs Selçuk Tengioğlu, 2 kızını öldüren bir suç makinası olduğu ortaya çıkmıştı. Tengioğlu’nun gözaltı süreci ise devam ediyor.

İLK KEZ BİR İSİM VERDİ

Özgür Özel, saldırı sonrası ilk kez bir isim verdi. Özel açıklamasında "Ben bu adama baktığımda böyle bir akıl, böyle bir plan; mümkün değil, mutlaka yönlendirildi. Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: KESİNLİKLE PLANLI

Özgür Özel, saldırıya ilişkin Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuştu. Özel, saldırının ‘kesinlikle planlı’ olduğunun altını çizdi. Özel, “Çok belli. birincisi, iki saat önce orada adam. Ben iki saat önce uzatılan mikrofonlara konuştuğum sırada orada. Ve bana vurduğu yerde… Planlamış. Hatta belki denk getirse o sırada vuracak. Geleceğimi biliyor. Beni husumet içinde dinliyor, kötü kötü bakarak. Hazırlıklar yapmış. Eliyle koluyla açma-germe hareketleri; müsabakaya hazırlanıyormuş gibi” dedi.

“SOKAKTAN ÇEKİLİN, MİTİNG YAPMAYIN”

Saldırının asıl sebebini de açıklayan Özel, “Bu bir azmettirmedir. Birileri bana, CHP’ye ve muhalefete mesaj veriyor “Ayağınızı denk alın” diye. Kendiliğinden yapmış olsa bu kişi “kutuplaştırıcı dilin, sert söylemlerin etkisi var” derim. Bir çevre, grup, kimse, bana mesaj veriyor. Adam ilk ifadesinde söyledi; “Sokak çağrılarına sinirliydim.” “Sokaktan çekilin, miting yapmayın, yeni dönem yaptığınız muhalefeti, attığınız adımları gözden geçirin, yoksa…” Üç nokta koydular” ifadelerini kullandı.