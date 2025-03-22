Özgür Özel Saraçhane'de açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBB binası önünde basın toplantısı düzenledi. Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu soruşturmasında ifadesi alınmadan serbest bırakılan isime ilişkin, "4,5G firmasının sahibi olan arkadaşımız, Cumhurbaşkanlığı'nın 29 Ekim 100. yıl etkinliklerinde Türkiye Yüzyılı kampanyaları yapan milyarlarca TL alan bir firma. Nezarethaneye almadan şubeden serbest. Allah Allah? İsim Serdar Haydanlı." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 gün önce sabah saatlerinde şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı. İmamoğlu için 'kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında soruşturma açılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı basın toplantısında soruşturmasında ifadesi alınmadan serbest bırakılan isime ilişkin bomba açıklamalarda bulundu.

"SERDAR HAYDANLI GİZLİLİĞİ YOK, ŞUBEDEN SERBEST"

Özel'in açıklamaları şu şekilde;

"Bir kanıt yok, gizli tanık var. 4,5G firmasının sahibi olan arkadaşımız, Cumhurbaşkanlığı'nın 29 Ekim 100. yıl etkinliklerinde Türkiye Yüzyılı kampanyaları yapan milyarlarca TL alan bir firma, 2015 yılından beri İBB'de çalışıyor. İhalelere giriyor. Bu arkadaşımızı da sabah 06.00'da çoluğunun çocuğunun önünde hırpalayarak almışlar getirmişler. Cumhurbaşkanlığı'nın da İBB'nin de iş verdiği ama gizli tanığın naylon fatura kestiği kişi gözaltına alınan.

Bir kişi almış, nezarethaneye almadan şubeden serbest. Allah Allah? İsim Serdar Haydanlı. Gizli tanığın naylon faturaları kesen isimdir dediği kişi Serdar Haydanlı gizliliği yok, şubeden serbest. Sabah'ın haberine göre İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi Serdar Haydanlı..."

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Necati Özkan’ın da aralarında bulunduğu 92 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Serdar Haydanlı ise iktidara yakın medya tarafından "kilit isim" olarak iddia edilmişti. Ancak ifadesi alınmadan serbest bırakılmasının ardından haber silindi. Haydanlı’nın iktidara yakın çevrelerle bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.