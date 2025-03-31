Özgür Özel Saraçhane'de çarpıcı açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de basın açıklaması düzenledi. Özel, Gençlerin tutuklanıp, domuz bağcı Hizbullahçıların serbest bırakılmasına da tepki göstererek, "Gençleri Silivri'de tutmak utanç vericidir. Bu olacak iş değildir. Hizbullahçıları değil, gençleri serbest bırakın" dedi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin ise Özel, "Bu sürecin tamamında ne biz ne de İmamoğlu bir santim eğilmeyiz, korkmayız." ifadelerini kullandı. Özel, son olarak belediye memnuniyet anketinde CHP'li belediyelerin AKP anketinde yüzde 61 aldığını belirterek, "CHP'li belediyelere memnuniyet anketlere yansıyor" dedi.

ÖZEL: BU BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAYAMIYORUZ

CHP Genel Başkanı Saraçhane'de yaptığı basın toplantısında buruk bir bayram geçirdiklerinin altını çizerken, "Mutlu bir bayram dilemek isterdim. Ancak, bu bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz. Bu zülme ortak olanların bayramını kutlamak mümkün değil. Hak ettikleri sözleri bayram sonrası yasal düzeyde vereceğiz" dedi.

"BAYRAĞI İLK ÇEKMİŞ SANATÇIDIR"

Volkan Konak'ın ölümüne de değinen Özel, "Bayrağı ilk çekmiş sanatçıdır. Sonra hukuk adalet ve demokrasi için omuz omuza veren sanatçılar, imzaları vermeye başladığında, bu metne imza koyması için kendisini arayan arkadaşına, Volkan Konak, "Ben o metne imzamı değil, kalbini basarım" dedi. Acaba sanatçılardan çıt çıkacak mı derken, bu tweeti atan Konak'ı kaybettik. Acımız çok büyük. Yerini nasıl dolduracağız bilmiyoruz. Ama adını yaşatmak ve onun özlediği Türkiye'yi, gençlerle dost olan doğa ile hayvanlarla dost olan bir Türkiye'ye kavuşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HİZBULLAHÇILARI DEĞİL, GENÇLERİ SERBEST BIRAKIN"

Gençlerin tutuklanıp, domuz bağcı Hizbullahçıların serbest bırakılmasına da tepki gösteren Özel, "Gençleri Silivri'de tutmak utanç vericidir. Bu olacak iş değildir. Hizbullahçıları değil, gençleri serbest bırakın. Bu öğrenciler ters kelepçe takılarak kötü muamele yapıldı. Çocukları diğer suçlarla bir arada tutmak psikolojik işkence. Kötü mualemenin zaman aşımı affı olamaz, hukuk ceza verecek. Bu ülkenin tertemiz vatandaşlar ile helaleşmek var. Bu kirliliğe sessiz kalanlara sonuna kadar hesap sorulacak" şeklinde konuştu.

"CHP'Lİ BELEDİYELERE MEMNUNİYET ANKETLERE YANSIYOR"

31 Mart yerel seçimlerin yıl dönümüne de değinen Özel, "Türkiye ittifakı ile 35 ili ve 412 belediyeyi kazandığımız önemli başarıdır. Yüzde 25'den yüzde 38'e çıktığımız seçimin yıl dönümündeyiz. Kibir değil, tevazu kazanmıştı. Mücadelemiz büyük bir Türkiye yaratmak ve hizmet etmektir." dedi.

Özel, yerel seçimler sonrası belediyelerin ilk 6 aylık menuniyet anketini paylaştı. Özel, "Seçim sonrası anket ölçümleri yapılmıştı. Biz ölçtüğümüzde 6 aylık ankette belediyelerde memnuniyet yüzde 58, AKP'nin anketinde yüzde 61 ölçüldü. CHP'li belediyelere memnuniyet anketlere yansıyor" ifadelerini kullandı.

"NE BİZ NE DE İMAMOĞLU BİR SANTİM EĞİLMEYİZ, KORKMAYIZ."

İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, 9 Ekim'i işaret eden Özel, şunları söyledi;

9 Ekim'de atatıkları Başsavcı eliyle bir darbe girişimini adım adım ilerlettiler. Geleceğin iktidar partisine darbe hazırlığı olduğunu inkar etmiştik. Kademe kademe hukuksuzluk davası yayarak, 'itiraz edecek kimse kalmasın' diye parça parça operasyon yürüttüler. Tek hedef İmamoğlu'ydu. Adım, adım planladılar. 5 tane her birinden siyasi yasak istemi ve 35 yıl önceki diploma için iptal istemiyle adımları peş peşe attılar. Şafak vaktiyle gözaltına alındı. Bu sürecin tamamında ne biz ne de İmamoğlu bir santim eğilmeyiz, korkmayız."