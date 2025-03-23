Özgür Özel Saraçhane'de oyunu kullandı! Açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için oyunu kullandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin konuştu. Özel, ""Bugün bütün illerde dayanışma sandığı, üye sayımızın 15 katı ilgiyi gördü. Dayanışma oyları sandıktan taşıyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasından 4 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmıştı. Şafak operasyonu ile evinden gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı bugün açıklanması ise dikkat çekti.

ÖZEL: BELEDİYE MECLİSİNDEN BİRİ SEÇİLECEK

Özel, 'İmamoğlu'nun yerine kim Vekil olacak?' sorusunu yanıtlayan Özel, "İBB Başkanı sıfatıyla olacak belediye meclisinden biri seçilecek. Ekrem başkan suçsuzluğu ispat edilene ya da serbest bırakılana kadar bu vekalet görevi sürdürülecek" şeklinde konuştu.

BÜTÜN İLLERDE DAYANIŞMA SANDIĞI, ÜYE SAYIMIZIN 15 KATI İLGİYİ GÖRDÜ

CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığını belirleyecek olan 'ön seçim'inde Özgür Özel, oyunu bugün kullandı. Özel, oy vermesinin ardından şu açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Adeta İtalyan mafya yöntemleri ile "bana karşı aday olursan tutuklatırım" yöntemi uygulandı. Geleceğin Cumhurbaşkanına darbe girişimi yapıldı" derken, dayanışma sandığında yaşanan yoğunluğu, "Bugün bütün illerde dayanışma sandığı, üye sayımızın 15 katı ilgiyi gördü. Dayanışma oyları sandıktan taşıyor. Bugün 1 milyon 700 bin üyemizin önemli bir kısmı oy kullanacak ama anlaşılan 10 milyonun üzerinde ya da 10 milyona yaklaşan bir dayanışma oyu Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesenlere karşı ona bambaşka bir yol açacaktır." şeklinde değindi.

"İMAMOĞLU HEM CEZAEVİ YOLUNDA HEM DE CUMHURBAŞKANI YOLUNDA

İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ne götürüldüğünü söyleyen Özel, "Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. İmamoğlu, önünü kesenlere karşın büyük bir engel olacaktır. Bugünden sonrasını Başkanlar ile oturup, planlayacağız." dedi.