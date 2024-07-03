Özgür Özel: Seçim yok diye maaşlara zam yapmıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, enflasyon rakamları ve emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlarla ilgili konuştu. Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada seçim olmadığı için maaşlara zam yapılmadığını belirtti. Özel, “Şimdi 'Bu maaşla 6 ay daha geçinsinler' diyorlar” şeklinde konuştu.

Özgür Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Erken seçimle ilgili sayın Cumhurbaşkanının yaptığı teknik değerlendirme doğrudur. Seçimlerin yenilenmesi ya kendi kararıyla olur, o durumda bir daha aday olamıyor, ya da Mecliste 360 milletvekilinin kararıyla olur. Bu durumda son bir kez aday olabiliyor.

Bu ne zaman olsun derseniz bizce yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse siyasi değerlendirmesi de o kadar isabetsiz. Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, en düşük emekli maaşı 10 bin lira... Şimdi 'Bu maaşla 6 ay daha geçinsinler' diyorlar."

“4 SENE IZDIRAP ÇEKTİRMENİN NASIL SAVUNULABİLİR BİR TARAFI VAR?”

"Hadi 17 bin lira sen al bakalım, hesabını buna göre yap. Böyle hesap olmaz! AK Partili olsun, MHP'li olsun bütün seçmenler, emekliler, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaf perişan durumda. Seçim dönemi parayı bol bol dağıtıp sonra 4 sene milleti ızdırap çektirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var?

Sen asgari ücrete zam vermezsen, geçim olmazsa seçim olur diyoruz. Meydandaki emekliler, işçiler erken seçim diye bağırıyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez halde bıraktınız. Kendisiyle yaptığım görüşmede de bunları söyledim.

Milletin sıkıntılarına bir nebze çare olabilecek adımlar atılırsa ben 'Hadi seçim' demeyeceğim. Ama millet isterse ne yapalım? Her şeyin sorumlusu sensen bu konularda vatandaşın sesini duyman lazım. Sizin memleketten, Rize'den bağırdılar 'Geçinemiyoruz' diye."