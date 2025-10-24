CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada bugün sonuç çıktı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başanlığına geri dönmesinin yolunu açacak olan 'mutlak butlan' davasını konusuz kalması sebebiyle reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "Demokrasinin yanında olan kazandı." açıklaması geldi.

Özel, Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, hakkında başlatılan "casusluk" soruşturmasına sert çıkarak "Yolsuzluk dediler şimdi de utanmadan casusluk diyorlar." ifadelerini kullandı.

"BÜNYEYE MİKROP SOKMAYA ÇALIŞTILAR"

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"-Demokrasinin yanında olan kazandı.

-Arkadaşlar bu soruyu onlarca kez sordunuz. Ben de onlarca kez verdiğim yanıtı tekrar vereyim. Bu dava sonuç değil süreç odaklı bir davadır. Amaç CHP'de tartışma varmış gibi göstermektir. Davayı açan CHP'den atılan biridir zaten. Ben bunu aylardır söylüyorum zaten.

-CHP'yi tartışmak istediler. Mahkeme esastan kararını verdi ve "dava konusuzdur" dedi. Bünyeye mikrop sokmaya çalıştılar. CHP ne hastalandı, ne güç kaybetti ne de bu mikropları kabul etti. İstanbul'da kayyuma ihtimal vermeyen herkese teşekkür ediyorum.

"HADİ BAŞKA KAPIYA..."

-Sayın Erdoğan uçaktayken uçarken iyice uçuyor. 25 kuruşa simit vardı, iktidara geldiği gün. Şimdi simit 20 TL. Bunu yapan Erdoğan'ın kendisi. Erdoğan, Ömer Çelik'in de kulak zarı hasta, çok üzgünüm, seçici geçirgen kulak zarı var. İşine geleni iyi duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor. Ben 4 aydır söylüyorum.İddianameyi bekliyoruz. İddianame bomboş. Bunun üzerine de İBB iddianamesini de bekliyoruz.

- Erdoğan 'yassı ada' diyor. Menderes'in mağduriyetinden çıkar sağmayama çalışıyorlar hadi başka kapıya...

İMAMOĞLU'NA 'CASUSLUK' SUÇLAMASI

-Bu kayyum tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var. İmamoğlu bir terör suçalamasıyla iddianame bekliyor. Oradan bir kayyum atama niyeti bu milletin vizdanından döndü. Borsa yüzde 5 fırladı. Bu millet onlara bunu yaptırmaz.

-Buna ekonomik olarak da siyasi olarak da cesaret edemezler.

"YOLSUZLUK DEDİLER ŞİMDİ DE UTANMADAN..."

-Yolsuzluk dediler, hırsızlık dediler, ikna edemediler. Şimdi utanmadan 'casusluk' diyor. Biz bu filmleri çok gördük. Bu FETÖ hiçbir şey beceremediğinde döner, casusluk davaları açardı. Ne oldu İzmir casusluk davası? Ne oldu İstanbul askeri casusluk davası? Casus dedikleri kahraman Türk askerlerinin hepsi beraat etti.

-Merdan Yanardağ'ı da bir kere de bir şeye bulaştırmayın kardeşim. Nasıl bir rahatıslık yaratıyorsa her meseleye onu koyuyorlar. Dediklerinin hiçbirini ispatlayamadılar şimdiye kadar. TELE1'e geçmiş olsun diyoruz."