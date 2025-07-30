Özgür Özel Şile'de düzenlenen mitingte konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel Şile'de düzenlenen mitingte konuşuyor

CHP'nin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi bu akşam Şile'de düzenleniyor. CHP lideri Özgür Özel konuşma yapıyor.

CHP'nin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi bu akşam Şile'de düzenleniyor. Miting alanı erken saatlerden itibaren dolmaya başladı.

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Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunduktan sonra Özgür Özel konuşma yapmaya başladı.

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CHP'de Özgür Özel yaptığı konuşmada 'Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak' dedi.

'Hırsızlar, yolsuzlar, darbeciler hesap verecek' diye seslenen Özgür Özel yaşanan süreci 'kara düzen' olarak adlandırırken, "kara düzen gidecek bu millet bu miller darbecilerden hesap sürecek" diye konuştu.

"Hükümet İstifa, diplomasız Erdoğan" sloganlarını duyunca Erdoğan A Haber'e geçiyor' diyen Özgür Özel, miting meydanındaki sloganlara dikkat çekti.

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İşte Özgür Özel'in konuşmasından dikkat çeken başlıklar:

-CHP parti ayırmaksızın herkesin güvencesidir...

-CHP müezzininden polisine Türkiye partisidir

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Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın mesajı okundu.

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Özgür Çelik Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı konuşma yaptı. Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

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