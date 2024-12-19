Özgür Özel, Silivri cezaevi ziyareti sonrası konuştu: Süriye'de iktidar değişti tıpış, tıpış saldılar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde olan Ahmet Özer, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ı ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

ÖZEL: ANAYASA'NIN A'SINI NASIL KONUŞALIM SİZİNLE

Özel ziyaretinde 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan Ahmet Özer, hakkında, "50 gündür Özer'e iddianame yazamadılar. Bir an önce iddianamenin yazılmasını, tutukluğunun sona ermesini, suçlu olmadığının ortaya çıkmasını istiyoruz. Özer'in salça satıcısıyla görüşmesi şüpheli sayılmış. Özer, zaten uzlaşılmış bir adaydı, kürt seçmeni de kazandı. Böyleyken, Anayasa'nın A'sını nasıl konuşalım sizinle?" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: HAVALİMANINI TARAYAN 9 IŞİD'LİYİ SALDI

Gezi davası olayına da değinen Özel, "Tayfun Kahraman'ın AYM süreci var. AYM onun için hak ihlali kararı verdi. Ama AYM kararına uymayanlar sonra gelip 'Anayasa yapacağız' diye kapımızı çalmasın. Gezi'de yatan herkes hepimizin yerine yatıyor, hepimiz oradaydık. Can Atalay'ı AYM kararına rağmen salmayan Yargıtay 3. Dairesi, havalimanını tarayan 9 IŞİD'liyi saldı. Süriye'de iktidar değişti tıpış, tıpış saldılar.." dedi.

9 İŞİD MESELESİ NEDİR?

İŞİD militanı üç kişinin 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği bombalı saldırı sonrası 45 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yargılanmaya devam eden yedi tutuklu sanıktan altısı Yargıtay kararıyla tahliye edildi.

Yargıtay’ın bozma kararının sonrası dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Mahkeme, Yargıtay kararına direnmezse sanıklar bu kez sadece “terör örgütü üyeliği” suçundan yargılanmış olacak.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.