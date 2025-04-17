Özgür Özel Silivri ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu

Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, sözlerinin sonunda muhabirin MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "3T" çağrısına verdiği "Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat, teslimiyet..." ifadelerini sordu. Özel ise muhabirin sorusuna "Terbiyesizlik... Terbiyesizlik... Terbiyesizlik..." yanıtını verdi.

ÖZEL: HADİ GELİN, İDDİANAMEYİ YAZIN DA GÖRELİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile avukat Can Atalay'ı ziyaret etti. Görüşme sonrasında Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'na seslendi. Özel, "Bir tane iddianame ortada yok. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum, hadi gelin, iddianameyi yazın da görelim. İmamoğlu, burada tutulmasının "İstanbul'a ihanet olduğunu" söylüyor." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN KURTULMUŞ'A "TEHDİT ETME" ÇIKIŞI

TBMM Genel Kurulu'nda Gezi davasından hüküm giyen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğu kararı CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca okumuştu. Karaca'ya TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ise Karaca'yı kınamıştı. Özgür Özel ise Kurtulmuş'un kınamasına "Anayasa kararına uymamak ne demek. Kurtulmuş da biliyor Anayasa herkesi bağlar. Tutanak Meclis'in namusudur. Sakın bize savaş ilanı etmeye kalkma Numan bey. Katip üyemi tehdit etme." şeklinde yanıt verdi.

BÜYÜKATAMAN'A 3T'Lİ YANIT

Bahçeli'ye yaptığı 3T yanıtını hatırlatan Özel, "Devlet bey hadi 3T'ye biz varız. Terörsüz Türkiye, Tutuksuz yargı ve TRT'de yayınlamaya destek bekliyoruz. Biz üzerimize çıkan cesareti gösteriyoruz" dedi. Özgür Özel, sözlerinin sonunda muhabirin MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın "3T" çağrısına verdiği "Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat, teslimiyet..." ifadelerini sordu. Özel ise muhabirin sorusuna "Terbiyesizlik... Terbiyesizlik... Terbiyesizlik..." yanıtını verdi.