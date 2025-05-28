Özgür Özel Silivri'de Buğra Gökçe'nin nikahına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde Filiz Kahveci ile dünyaevine giren tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin nikahında şahit oldu.

Özel, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret etti.

"KALABALIK, NEŞELİ TÖREN İLE TEKRARLAYACAĞIZ"

Özgür Özel, "İçeride evlenme cüzdanını takdim ederken Buğra ve Filiz'e bu töreni tekrarlayacağımızı, milyonların bugün kalbinin burada olduğunu ve çok kalabalık, çok neşeli bir törenle bunu tekrarlayacağımıza olan inancımızı vurgulayarak orada sözlerimi tamamlamıştım" dedi.

CHP lideri Özel, ziyaretler sonrası Silivri'de açıklama yaptı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yine Silivri’deyiz. Hani derler ya ‘hayırlı bir iş için buraya geldik’. Ancak düşman hukuku uygulanan arkadaşlarımızla beraber bu hayırlı işi bu uğursuz mekanda yapmak zorunda kaldık.

İçeride evlenme cüzdanını takdim ederken Buğra ve Filiz'e bu töreni tekrarlayacağımızı, milyonların bugün kalbinin burada olduğunu ve çok kalabalık, çok neşeli bir törenle bunu tekrarlayacağımıza olan inancımızı vurgulayarak orada sözlerimi tamamlamıştım.

"BU KADARINA DA ŞÜKREDİYORUZ"

Dün akşam 12'ye 10 kala aileden bir kişiye Genel Başkan'a da izin yok, milletvekillerine de yok. Sonrasında ziyaret yaparlar diye hepimizi çok üzen bir cevapla günü tamamlamıştık. Bugün sabah 07.30-8.00 itibariyle hangi akıl egemen olduysa, kim vesile olduysa bu kadarına da şükrediyoruz.

Bizi burada teslim alamazlar. Ahlâki üstünlük, psikolojik üstünlük, moral üstünlüğü bizde.

Şu anda Ekrem İmamoğlu, biraz önce ziyaret ettim. 7 metrelik hücrede, yerin 7 kat üstünde büyük bir moralle duruyor. Onu içeride tutanlar sarayda oturuyorlar ama yerin 7 kat dibindeler, o psikoloji içindeler.

O yüzden fiziğin, bedenin hapis olması değil, vicdanın hapis olması, vicdanlarda hapse düşmek önemli. Biz vicdanlarda dışarıdayız. Fiziken istedikleri kadar içeride tutmaya kalksınlar. Elbette bu zulüm eninde sonunda son bulacak ve arkadaşlarımız içeri girdikleri gibi alınları açık, başları dik dışarıya çıkacaklar.

"KADRİYE HANIM'IN GÜVENİNE TANIKLIK ETTİM"

Bugün ben Kadriye Kasapoğlu'nu ziyaret ettim. Dün söylemiştim, '12 yaşındaki Çınar'ın gözyaşında boğulacaksınız' diye. Bugün Kadriye Hanım'ın gözyaşlarını ama kendisine olan güvenine tanıklık ettim.

Kadriye Hanım şunu söylüyor, bütün Türkiye'ye söylüyoruz, 'O telefon bir suç aleti olsaydı ben de delili, suç aletini gizleme ve karartmak niyetinde olsaydım onu yıllar önce bilgi işleme verip de bunu santrala yönlendirin, alet de sizde olsundemek yerine denize atsaydım suç aletini, şimdi oğlumun yanındaydım' diyor.

Kadriye Hanım'ı ilk aldılar, bir sene önce satın aldığı arabanın 3 yıl önce İpsala'dan çıkmasını, "Rüşvet paralarını bulamıyoruz Türkiye'de. Sen bu arabayla yurt dışına mı kaçırdın?" dediler. Dedi ki: "Ben o arabayı Aralık ayında satın aldım. O dediğiniz bundan 2 sene önce, 3 sene önce, araba benim değildi." Satın aldığı günü, MASAK raporundaki para hareketliliğini ve dekontu gösterdi, şu aracın satın alma parası diye. 'Hay Allah' dediler. Yine de tutuklama talep ettiler. Vicdanlı bir hakim saldı, 'Bundan tutuklama mı olur?' diye. Bu sefer telefonu bahane edip getirip başka hakime düşürüp tutuklattılar. Suçu ne?"