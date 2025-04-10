Özgür Özel Silivri'de konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Özel, basına açıklama yaptı.

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Bugün Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı heyetimiz ziyaret etti. Ben de görüşme imkanı buldum.

Gerçekleri anlattıkları savunmalarının televizyonlardan yayınlanmasını istiyorlar.

Bir tane belge yok, gizli tanıkların iftiraları var. MASAK raporundaki şüpheli gözüken her işlemin açıklamasına ikna olmuş, buna bir şey söyleyemeyen bir iddia makamı var.

Yargılamanın milletin önünde olmasını istiyorlar.

"GÖRÜŞMEDE ARAMIZDA BİR UYUŞMAZLIK ÇIKTI"

Görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Kardeşlik hukuku içinde hallettik. Ekrem Başkan, Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları kendisi üstleneceğini ilan edecekken, benim üstlendiğimi öğrendi.

Böyle olmaz dedi, kardeş payı yapalım dedi. Traktörlere kesilen cezaların yarısını Ekrem Başkan ödeyecek, yarısını ben ödeyeceğim."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yapılan eylemlere Yozgat'taki çiftçiler traktörleri ile katılmıştı. Konvoya trafik cezası kesilmesi üzerine CHP lideri Özel, cezaları kendisinin ödeyeceğini belirtmişti. Aynı cezaları İmamoğlu'nun da ödemesi gündeme gelmişti.

İmamoğlu'nun diploması yeniden gündemde! İşte iddiaları çürüten o gazete