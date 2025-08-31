Özgür Özel Sinop’ta konuşuyor!



CHP’ye yönelik kuşatmaya itiraz eden binlerce vatandaş bugün Sinop İskele Meydanı’nda CHP lideri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Türkiye’nin dört bir yanına, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz! Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız!” sözleriyle çağrı yaptığı mitingde bir araya gelenler yine ‘Hak, Hukuk, Adalet’ sloganları attı.



Sinop Mitingi'nde Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesajı CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçın okudu.

‘’HERKES İÇİN HER YERDE ÖNCE ADALET ÖNCE HÜRRİYET…’’

5 ayı aşkın süredir Silivri zindanında tutuluyorum, hala hakkımda bir iddianame hazırlanamadı. Devletin en yetkili ismi turp dedi, ahtapot dedi ama ortada iddianame yok.

Ortada iddianame yok ama yine de tutukluyum çünkü ben görevimi yaptıkça onların gerçek yüzü daha da ortaya çıkacak, kirli kumpasları boşa çıkacak.

İşin içinde savcılık var mahkeme var diye kimse aldanmasın, benim ve diğer belediye başkanlarımızın tutuklu yargılanması siyasi bir karardır. Muhalefetin elini kolunu bağlayarak seçim kazanmanın, koltuklarını korumanın peşindeler.

Türkiye'ye adaletten yoksun hale getirmeye çalışanlar sadece kendi çıkarlarını koruma peşindeler. Adaletin ve demokrasinin olmadığı bir Türkiye'de bereket, huzur olmaz.

Herkes için her yerde önce adalet önce hürriyet...

Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü buna bağlıdır. Bu sağlanana kadar bir nefer olarak çalışacağıma söz veriyorum.

Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

31 Mart'tan önce buradaydık, 'Bize güvenin' dedik, siz bize güvendiniz, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Bugün de CHP Türkiye'nin birinci partisi.

100 yıl sonra yine hep beraber kurtuluşa yürüyoruz, iktidara yürüyoruz.

"NÜKLEER SANTRALİ BİR TEK O İSTİYOR"

Bu güzel şehir, Türkiye'nin en mutlu şehri diye bildiğimiz şehrin dünya kadar borcu var. hala nükleer santral gibi bir derdimiz var. Sinop'ta nükleer santral isteyen yok, Sinop'ta nükleer isteyen bir kişi var, ona inat Sinop'a nükleer santral yaptırmayacağız.

Sinop'ta hastane yok, Sinoplular Atakum yolunda hayatını kaybediyor, Sinop gibi bir kente bunu reva görenler bu kentte aldıkları oyu da hak etmiyor.

2017'de sosyal ekonomik gelişmişlik endeksinde 52. sırada olan Sinop bu sene TÜİK verisine göre 81. sıraya gerilemiş. Yani bu güzel kent bu iktidarın yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla en geriye kadar düşmüş. Bu şehir göç vermiş, güç kaybetmiş, neredeyse sadece emeklilerden oluşan bir şehre dönüşmüş

''DÜNYANIN EN PAHALI İNTERNETİNİ BU ÜLKEDE BİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN SATIYOR.''

Sinop'un internet sorunu var, köylerde internet yok, il merkezinde bile sorun var ama dünyanın en pahalı internetini bu ülkede bize Recep Tayyip Erdoğan satıyor.

Beşli çetelerin, yamyamların, kırk haramilerin dadandığı illerden biri de Sinop. Cengiz'in bakır madeni açmak istediği Boyabat'ta 51 bin ağacın, 30 bin dekar çeltiğin madene kurban edileceğini duyduk. sizler mücadelede, direnmede, toprağınızı korumada bugüne kadar önemli başarılar elde ettiniz, Boyabat'ta Cengiz'in madenine karşı siz mücadele edeceksiniz biz de sizin yanınızda olacağız.

"TAYYİP BEY FAKİR SEVMİYOR"



Bu hafta TÜRK-İŞ 88 bin lira ilan etti yoksulluk sınırını. Bu rakamı biz değil TÜRK-İŞ açıklıyor. Meydanda 88 bin liradan çok evine para girenler el kaldırsın... Milletin durumu kötü. Millet yoksul, Tayyip Bey fakir sevmiyor deyince diyor ki 'Millete hakaret ediyor'... Bu millete en büyük hakaret bu güzel insanları bu maaşlara mahkum etmektir, yazıklar olsun size...

''EYY ERDOĞAN SANDIK GELECEK, SEN GİDECEKSİN...''

AK Parti'nin bir kara düzeni var. Zengini daha zengin eden, yoksulu daha yoksul yapan muhtaçlaştıran bir düzen var. Oy zamanı hatırlayıp sonra sırt çeviren bir düzen var.

Şimdi insan içine çıkabiliyorlar mı, buradan sesleniyorum: Yüzde 29 ile seni orada oturtmam.

Eyy Erdoğan sandık gelecek, sen gideceksin... Hodri meydan!

"SÖZDE ERDOĞAN YENİLMEZMİŞ..."



Ben hiç seçim kaybetmedim diyordu, küllüm yalan...

Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu kaybetti, ara seçimde milletvekili adayı oldu kaybetti, sonra kendi kurduğu partisiyle uzun süre seçim kazandı. 31 mart 2024 günü CHP ve belediye başkanlarına kaybetti.

Türkiye'de bir namağlup var. 2014 Beylikdüzü Belediye Başkanlığını kazanan biri var, 5 yıl sonra İstanbul Büyükşehir'i iki kere arka arkaya kazanan biri var. 5 yıl sonra tekrar aday olduğunda 1 milyondan fazla farkla kazanan biri var. 4 kere üst üste kazanan, Erdoğan7ın korkulu rüyası Ekrem İmamoğlu var.

Ayrıntılar geliyor….