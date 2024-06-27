Özgür Özel son açıklamayı yaptı. Yumuşama ruhu tuz ruhu

Özgür Özel normalleşme ve erken seçim tartışmalarına yönelik son açıklamasını basın mensuplarına yaptı.

Normalleşme kelimesini Cumhur İttifakının da kabullendiğini ve bunu olumlu bir görüşme olarak gördüklerini kaydeden Özel, muhalefetin yumuşamayacağını ifade ederek şunları söyledi:

Normalleşme kelimesini kabullenmelerini olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Yumuşamanın içinde bu kadar ağır şartlar, sert şartlar varken muhalefet mi yumuşayacak? Kendileri de yumuşamasınlar normalleşsinler.

Normal demokrasilerde iktidarlar Anayasa Mahkemesi kararlarına, AİHM kararlarına uyarlar. İktidar ortakları, günün her aşamasında birilerini tehdit etmezler, AYM'yi kapatacağız demezler, bir cinayetin ortaya çıkmasının üzerine sis perdesi örtmeye çalışmazlar

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Yerel seçim sonrasında ekonominin durumu ile beraber toplumda yayılan erken seçim tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Özel, 5 yılda seçim olmayacağını, 2,5 yılda erken seçim olacağını ifade etti ve şunları ekledi:

"Erken seçim meselesinde CHP olarak istikrarlı bir şekilde aynı değerlendirmeyi yapıyoruz. 31 Mart seçimlerinde oy istersen seçmenden bunun bir yerel seçim olduğunu tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy istediğimizi söylemiştik. Biz aldığımız kredinin farkındayız, bu sonuçları sadece partimize mal ederek bir erken seçim değerlendirmesi yapmayacağım demiştim.

Anketlerde dördüncü ay üst üste birinci parti pozisyonunu muhafaza ediyor. Bu şartlarda halkın isteyip istemediğine bakmak lazım. Böyle bir talep yokken her gün artıyor.

"VATANDAŞ SİZİ GÖNDERİR"

Erken seçim yapılabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bugün için böyle bir milletvekili sayısı bizde iktidarda yok zaten. Siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belirli şartları var, ekonomi böyle kötü giderken asgari ücrete zam yapmazsanız. Emekli maaşları 370 euro gibi noktasındayken siz bu sese kulak tıkarsanız, esnafı duymazsanız bıçak kemiğe dayanır. Vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir.