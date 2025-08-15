Özgür Özel son operasyon sonrası ateş püskürdü: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB’ye yönelik operasyonlarda son dalga bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son operasyonun ardından çok sert bir açıklama yaptı. İddianamenin 149 gündür yazılamadığına dikkat çeken Özel, Beyoğlu Belediyesi Başkanı Güney ve hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimlerin arkasında olduklarını söyledi. Özel, “Devlet içindeki çetelere sesleniyorum: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız!” ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"19 Mart’tan bu yana, ‘Öyle duydum’ iftiralarından başka bir şeyleri olmadığı için 149 gündür iddianame yazamıyorlar. Bu çaresizlik nedeniyle tutukluları; eşleriyle, evlatlarıyla tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar.

Son olarak, savcı-avukat çetesiyle bir İBB Borsası kurdular. Savcıların tuttuğu avukatları, Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerine sürülen tutuklulara gönderip, iftira metinlerini imzalatmaya, milyon dolarlarca rüşvet almaya çalışıyorlar.

Bu çetenin faaliyetleri belgeleriyle ortaya çıkmışken, etkin pişmanlık kumpası çökmüşken, millet Ak Toroslar Çetesi’nin dağıtılması için HSK’nın harekete geçmesini beklerken, bugün hala bu çetenin eliyle operasyon yapıyorlar.

Bu operasyon, yargı çetesinin ve Ak Parti’nin yaşadığı tahribatı örtmek için girişilen bir intikam operasyonudur. Bu operasyon, bir yandan barış, birlik ve kardeşlik diyenlerin, bu umuda karşı başlattığı baltalama girişimidir.

Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Devlet içindeki çetelere sesleniyorum: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız!

Onlar savcılarına, çetelerine güvensinler.

Ben millete güveniyorum. Millet bizimle beraberdir."

