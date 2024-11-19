Özgür Özel soruşturma açılan teğmenler hakkında konuştu: Azmedemediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel, Kılıçlı Yemin Töreni'ne ilişkin Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'dan sonra 3 teğmene tebligat gitmişti. 5’e yükselen teğmen sayısı sonrası alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanına da tebligat gitmesine ilişkin konuştu. Özel, "Kadın teğmenlerin başarısını hazmedemediler." dedi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Ardından Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'dan sonra 3 teğmene tebligat gitmişti. 5’e yükselen teğmen sayısı sonrası alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanına da tebligat gitmişti.

ÖZEL: TEĞMENLERDEN DARBE ÇIKARMAK SİYASİ HESAPTIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Grup Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. Özel, teğmen ve komutanlara soruşturma açılmasına değinerek, "Kadın teğmenlerin başarısını hazmedemediler. Atatürkçülük darbecilik değildir. Mustafa Kemal'in askerlerinden zarar gelmez. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenler 28 Şubatçı oluyormuş. Teğmenlerden darbe çıkarmak siyasi hesaptır. O çocukların hayali, o yemin. Borda bereliler aynı yemini yaparken alkışlandı. Okul birincisini 'Atatürk'e bağlı' diye ihraç mı edeceksiniz. Erdoğan yapma, kul hakkına girme." dedi.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar şunlar;

"TAYYİP BEYİN SEÇMESİ, ONUN AÇISINDAN TAMAMEN YENİLMİŞLİĞİN İFADESİ"

AK Parti ve MHP'ye kötü haberim var. 2 kişiden biri Ahmet Özer'e oy vermiş. Esenyurt'ta kimse buna inanmıyor. Esenyurt'un yüzde 80'i buna inanmıyor. 5 kişiden 4'ü yanlış yapıldığına inanıyor. Sandığı koyup halka soralım. Yüzde 80'i Ahmet Özer'in arkasında değilse biz hiçbir şey bilmiyoruz. Belediye seçimlerine yapılan saygısızlık nihayet soru önergesi verebiliyoruz. Şunu unutmayın ki Ahmet Özer çıkana kadar o grubun içinden birinin yönetmesi gerek. Ama o kişiyi Tayyip beyin seçmesi, onun açısından tamamen yenilmişliğin ifadesi. Bunun adı demokrasi değil. Gözünü hırs bürümüşlüğün şeklidir.

EĞİTİM BAKANI BİZZAT ATATÜRK'E SALDIRMIŞTIR.

Eğitim Bakanı bizzat Atatürk'e saldırmıştır. Atatürk olmasaydı, şimdi camilerde ezan okunmuyordu. Laiklik bu ülkenin temelidir. Yusuf Tekin, çocuklara yemek, su vermiyorsun, verdirmiyorsun.