Özgür Özel tahliye olan Mahir Polat'ı ziyaret ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel tahliye olan Mahir Polat'ı ziyaret ediyor

CHP Lideri Özgür Özel, bugün tahliye edilerek hakkında ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı evinde ziyaret ediyor.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında tutuklama kararı verilmişti. 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Polat, sağlık problemleri nedeniyle birçok kez hastaneye kaldırıldı.

Mahir Polat'a yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliye ilişkin kararında sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL EVİNDE MAHİR POLAT'I ZİYARET EDİYOR

CHP Lideri Özgür Özel, Şişli'deki mitingini sona erdirdikten sonra, tahliye olan Mahir Polat'ı evinde ziyaret ediyor.

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