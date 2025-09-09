Özgür Özel, Taksim'de sert çıktı! 'Kardeşim olsa affetmem'

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in dün il başkanlığına polis eşiliğinde girmesi gündemdeki yerini koruyor. CHP'liler ile birlikte partinin kuruluş günü sebebiyle Taksim'e çelenk bırakan Özgür Özel sert açıklamalar yaptı.

Özel'in "Bana yapılan çoğu şeyi afettim, kolay barışırım, barıştırm. Ama bu birlikteliğimize 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, her çarşamba bir ilçede tarihin el kalabalık eylemlerini yapan partiye yanlış yapanları kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğiz..." çıkışı Gürsel Tekin'e 'gönderme' olarak yorumlandı.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli diğer başlıklar şöyle

"-Basına tepki göstermeyin, hepsi mesleklerini yapan kıymetli arkadaşlarımız.

-İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik ile birlikte buraya geldim. Erdal İnönü ve Altan Öymen'i de mezarı başında aldık ve buraya geldik. Araç köşeyi dönerken sizleri gördüğümde ki tepkimi şöyle ifade etmek isterim 'Dün talimatlı yargıyla onun il başkanlığa yapılan bir darbeyi gördü. Yetkiyi AKP'den alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var. Ama Taksime gelirseniz sizi 5 bin partili karşılar'

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

-Bu partide en önemli görevi dünkü durumu görüp bugün buraya gelenler yapıyor. Telim olmayacağız. CHP'nin tek güvensecei sizlersizniz, partililer ve halktır.

-Bu sandığı vicdanlı, ahlaklı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum.

"İMAMOĞLU'NU SELAMLIYORUZ"

-Bugün Silivri'de kalan partinin kuruluş günü için giyinen hücrelerde bizimle birlikte İstiklal Marşı okuyan 'Yüreğim Taksim'de sizlerledir' diyen Ekrem İmamoğlu'nu selamlıyoruz.

-Polislere kanunsuz emir verip baba evine gaz sıkanlara inat biz kapıyı herkese açık tutuyoruz. Bütün partilere saygılarımızı sunuyoruzç. Ve bu hukuksuz saldıryla tapusu hala kayıtlı olanları çıkarmayanlara, kardeşi kardeşin karşısındaymış gibi gösterenlere sesleniyorum. Kardeşler yarıştı o gün. Kimisi kazandı, kimisi kazanamadı. Biriz ve beraberiz.

"KARDEŞİM OLSA AFFETMEM..."

-Bana yapılan çoğu şeyi afettim, kolay barışırım, barıştırm. Ama bu birlikteliğimize 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, her çarşamba bir ilçede tarihin el kalabalık eylemlerini yapan partiye Saraya alet olup yanlış yapanları kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğiz..."

