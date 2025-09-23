Özgür Özel tarih ve saat verdi: Filistin için meydanlardayız!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP lideri Özgür Özel, yarın Eyüpsultan'da 20.30'da Filistin için meydanlarda olacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e destek gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

Siyasi görüşü ne olursa olsun herkese çağrıda bulunan Özel, vatandaşlardan ellerinden Türk ve Filistin bayraklarının da olmasını istedi.

Özel sosyal medyadan yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

Birileri Netanyahu’nun dostu Trump’ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin’in yanındayız!

Yarın akşam saat 20.30’da, ellerimizde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı’nda buluşuyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin’le dayanışan herkes davetlimizdir.

