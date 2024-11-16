Özgür Özel: Tarihin Doğru Tarafında Durmalıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ülke Politikaları Vakfı tarafından gerçekleştirilen foruma, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve birçok siyasetçi ile akademisyen katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada, 'Onların çizdiği yerde, onların çağırdığı yerde, oraya katkı vermeye çalışmak, tarihin yanlış tarafında durmak olur' dedi. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin önemine dikkat çekerek, mevcut sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

Özel, iktidarın sorunları inkar eden bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, 'Biz var olan bir sorunu teşhir etmeyeceğiz, ama alternatif önerilerde bulunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Ayrıca, altılı masanın ortak mutabakatına atıfta bulunarak, bu süreçte karşılaşılan zorlukların altını çizdi. 'Milletin karnı aç, siz diyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu büyük bir haksızlık' diyen Özel, sorunların çözümünde net duruş sergilemenin önemine işaret etti.

Forumda, Özel, geçmişteki politikaların eleştirisini yaparak, CHP'nin gelecekteki yönetim sistemi önerisini de açıkladı. Özgür Özel, 'Güçlü bir parlamento, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir kamu yönetimi öneriyoruz' dedi. Ayrıca, ülkenin demokrasi algısının zayıfladığına dikkat çekerek, toplumun ihtiyaçlarını dikkate alan bir diyalog ortamının şart olduğunu vurguladı.