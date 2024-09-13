Özgür Özel: Tayyip Bey'in bir amacı var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bornova Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende Özel'in konuşmasına başladığı sırada, vatandaş sesini duyurmak isteyen vatandaşa yanıt veren. Özel vatandaşa "Bütün Türkiye'nin sorunlarını çözen CHP senin derdini mi dinlemeyecek" diyerek, onun kendisinin oturduğu yere oturmasını istedi.

"Bugün, benim aileme ayırdığım bir gündü” diyen Özel, “Kızım yarın Türkiye’den ayrılacak. Uzun süre onu göremeyeceğiz. Onun için bir günlüğüne Manisa’ya geldim. Bornova Belediyemizin de biraz önce bahsedildiği gibi çoktandır bekleyen açılışları var. Ben bugünü aileme ayırdım dedim, Ömer de ‘Burası da aile, Çamdibi’ne çağırıyorum’ dedi” diye konuştu.

"AK PARTİ İKTİDARI BAŞ AŞAĞI GİDİYOR"



Kimseyi ayırmadan, hangi partiye oy verdiğine bakmadan bir sosyal yardımın nasıl yapılacağını Türkiye’ye gösterdiklerini ifade eden Özel, şunları söyledi: “Ona ve bunu bütün Türkiye’de uygulayan belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. CHP olarak işimizi yapıyoruz. İktidara görevini hatırlatıyoruz. Bizim işimiz kent lokantası, bizim işimiz kent market, bizim işimiz asfalt, bizim işimiz bir tek çocuğun yatağa aç girmemesi, bizim işimiz yaşlılarımıza sahip çıkmak, bizim işimiz kreş, bizim işimiz anaokulu, bizim işimiz olmasa da eğer ki eksik kaldıysa devlet, cami yapmak, okul yapmak. Ama bu iktidarın işi yarattığı büyük ekonomik krizi çözmek, bu iktidarın işi işsizliğe çare bulmak, enflasyonu düşürmek, enflasyonu sıfıra getirmek, bunların işi hayat pahalılığını durdurmak... Oysa bunlarla hiç uğraşmayanlar, bambaşka işlerle uğraşıyorlar. Biraz önce Aydın’dan gelen hayvansever kardeşimi oturttuğum sandalyeye Dilruba kızımızı, haksız yere içeri konulan, haksız yere 20 gün hapiste tutulan Dilruba’yı getirip oturttular. Dilruba’ya cezaevinde dedim ki ‘Dilruba seni burada bırakmam. Seni bugün değilse bile yarın salacaklar. Mecburlar.' O gün akşam bıraktılar. Ama dedim ki, 'Söylediğin sözle kalbi kırılan olmuş olabilir. O söze dikkat edelim. Aman ha birilerini kırarsak, birilerini itersek, birilerini üzersek bu ülkede yeniden kutuplaşmaya yol açarsak bu birilerinin istifade etmeye çalıştığı bir duruma dönüşmesin.’ Efendim, o günden sonra, ‘Vay efendim Dilruba’yı yanına oturttular. Vay efendim, onu dediler, bunu dediler’ diye konuştular, durdular. Üstünden 8 gün geçti, teğmenlerin yemin törenindeki kılıç çatma hadiselerini gündeme getirdiler. Bir tek amaçları var. AK Parti iktidarı baş aşağı gidiyor. 31 Mart’ta kurulduğu günden sonra ilk kez ikinci parti oldu. Neden? Çünkü CHP Türkiye’nin birinci partisi oldu.”

"TAYYİP BEY KÖTÜYE GİDİŞİ GÖRDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kötüye gidişi gördüğünü, kutuplaşmak istediğini öne süren Özel, “Tayyip Bey kötüye gidişi gördü, bundan dolayı gerginlik çıkarmak istiyor. Dilruba’dan çıkarıyor. Teğmenlerden çıkarıyor. Tayyip Bey’in bir amacı var. Kavga etmek, gerilim çıkarmak. Açlığı, yoksulluğu ve sefaleti unutturmak istiyor. Yıllardır yaptığını yapmak istiyor. İstiyor ki ‘Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike çok büyük. Oyu yine de bana vermelisin. Yoksa vatanı böldürürler, ezanı dindirirler, yoksa bayrağı indirirler.’ Öyle ucuz, kolay, bedava siyaset, enflasyonu düşürmeden, yoksulluğu bitirmeden, işsizliği çözmeden oyları toplamak, sarayda sefa sürmek. O dönem bitti. Şimdi vatandaşı duyma, onun derdini çözme dönemi. Bu kadar çok derdi çözemeyeceğim diyorsun, biliyorum, sen çözümün değil sorunun adresisin. Ama bu sorunların hepsinin var bir çaresi, onun da adı CHP” şeklinde konuştu.