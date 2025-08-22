Özgür Özel TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'deki son gelişmelerle ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını bildirdi.

Resmi başvuru 25 Ağustos Pazartesi yapılacak.

"YAŞANAN KITLIĞA KARŞI"

Sivas’ta gerçekleşecek “Millet İradesi’ne Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi Özgür Özel, açıklama yaptı.

Özel, "Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi.