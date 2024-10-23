Özgür Özel terör saldırısı sonrası programını iptal etti. Ankara'ya dönüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’daki programına eşlik eden MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleriyle olağanüstü olarak bir araya geldi ve terör saldırısını değerlendirdi.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, programların iptal edilmesi, Ankara’ya dönülmesi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Ankara’da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı

Son dakika... TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Düzenlenen terör saldırısında 4 kişi şehit oldu. 14 kişi yaralandı.

Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "4 şehidimiz var" diyerek açıklama yaptı.

Ayrıntılar geliyor...