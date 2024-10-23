Özgür Özel terör saldırısı sonrası programını iptal etti. Ankara'ya dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel terör saldırısı sonrası programını iptal etti. Ankara'ya dönüyor

CHP lideri Özgür Özel Ankara'da yaşanan terör saldırı sonrası Diyarbakır'daki programını iptal etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı kapsayan Doğu ve Güneydoğu ziyareti başlatmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’daki programına eşlik eden MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleriyle olağanüstü olarak bir araya geldi ve terör saldırısını değerlendirdi.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, programların iptal edilmesi, Ankara’ya dönülmesi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Ankara’da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı

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TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Düzenlenen terör saldırısında 4 kişi şehit oldu. 14 kişi yaralandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "4 şehidimiz var" diyerek açıklama yaptı.

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