Özgür Özel, Trabzon’a geldi

Kaynak: ANKA
Özgür Özel, Trabzon’a geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yarın düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için Trabzon'a geldi.

CHP, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik olarak düzenlenen operasyonların dördüncü ayı dolayısıyla partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da miting düzenleyecek. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerin 14’üncüsünde halka hitap edecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Trabzon’a geldi.

CHP Lideri Özel, Trabzon Havalimanı’nda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem, Gökan Zeybek ve Sevgi Kılıç, Trabzon Milletvekili Sibel Su içmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ile il örgütü tarafından karşılandı.

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