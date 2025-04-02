Özgür Özel Trabzon'da çarpıcı açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da Volkan Konak'ın cenaze töreni sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Özel, boykot çağrısı sonrası başlatılan soruşturmalara, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ne yaptığını bilmiyor. Boykot çağrısı anayasal bir hak dır. Bu boykotu en çok siyasete taşıyan parti AKP'dir." dedi. Özel boykot listesinde olan ATV'de bugün yayınlanacak olan derbiye ilişkin ise "Biz bugün Fenerbahçe Galatasaray maçını izleyecek değiliz" ifadelerini kullandı.

"BU AYIBI NASIL PAYLAŞIRSINIZ"

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun hayatını kaybeden Volkan Konak için 'gebermiş' sözlerine Özel, "Çatalca Müftüsü' denilen mahlukat Konak için 'gebermiş' diyecek kadar haysiyetsizdir. Konak'a hakaret eden müftü hala görevde. Ey Erdoğan, Türkiye yasa boğulmuşken sen o müftüye hiçbir şey demiyorsun. Bu ayıbı nasıl paylaşırsınız. Bu adam FETÖ'yü destekleyenlerden biri" dedi.

"19 MART CUNTASI KURULACAK İLK SANDIKTA GİDECEK"

Özgür Özel, boykot çağrısı sonrası başlatılan soruşturmalara ise sert çıkarak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ne yaptığını bilmiyor. Boykot çağrısı anayasal bir hak dır. Bu boykotu en çok siyasete taşıyan parti AKP'dir. Bugün ne sonuç alınacak göreceğiz. Bugün yapılan boykotu sonuna kadar destekliyoruz. Bu sürekli boykot kararı değildir. Ancak yandaş kanallar ve sahipleri devam ediyor. 19 Mart cuntası kurulacak ilk sandıkta gidecek" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI İZLEYECEK DEĞİLİZ"

'Derbiye ilişkin boykot yapılacak mı?' sorusuna ise Özel, "Bir radyo yayını varsa oradan dinleriz. Biz bugün Fenerbahçe Galatasaray maçını izleyecek değiliz" cevabını verdi. Boykot çağrısı bulunduğundan ötürü TRT'deki diziden çıkarılan Aybuke Pusat ile ilgili Özel, "Aybuke Pusat kardeşimin hemen ekmeğiyle oynamışlar. Ne yapılması gerekirse yardımı biz yapacağız" dedi.

"BÜTÜN MAHALE ESNAFINI BATIRAN SİZSİNİZ, GİDİP ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dün televizyon kanalına çıkıp, bugünde alışveriş yaparak boykotu kırma girişimine Özel, "Ticaret Bakanı gece televizyonda bugün ise alışverişe çıkmış, ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlar. Biz o esnafa yine sahip çıkarız. Bütün mahale esnafını batıran sizsiniz, gidip alışveriş yapıyorlar. Çoğunluk artık bütün muhalefette." dedi.

"UTANMASALAR İDAM CEZASI VERECEKLER"

İmamoğlu'nun hesabına ilişkin kapatılma başvurusuna ise Özel, "İmamoğlu'nun kendi hesabı bilgisi dahilinde avukatlar aracılığıyla kullanılıyor. Buna da tehamül edemiyorlar. Bir ceza geleceğini de sanmıyorum. Bu nasıl bir korkuysa artık. Utanmasalar idam cezası verecekler" şeklinde konuştu.