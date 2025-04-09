Özgür Özel, tutuklu öğrencilerin aileleri ile görüştü

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Özgür Özel, tutuklu öğrencilerin aileleri ile görüştü

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan eylemler sonucu çok sayıda öğrenci de tutuklandı. CHP lideri Özel, tutuklu öğrencilerin aileleri ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanarak Silivri'deki cezaevine gönderildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve hemen ardından 19 Mart'ta gözaltına alınması ile ülke genelinde eylemler düzenlendi.

İmamoğlu'nun gözaltı sonrası tutuklanması dünyada da yankı buldu. Eylemlere katılan çok sayıda vatandaş ve öğrenci de tutuklandı.

CHP LİDERİ ÖĞRENCİLERİN AİLELERİ İLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan üniversite öğrencilerinin aileleri ile bir araya geldi. 300'e yakın genç cezaevinde tutuklu bulunuyor.

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Savcılık, 23 Mart'ta Saraçhane’de yapılan eylemde gözaltına alınan 102's'i tutuklu 139 kişi hakkında hazırladığı iddianamede gençler için siyasi yasak talep etmişti.

Özel, tutuklu öğrencilerin aileleriyle bugün İstanbul'da bir araya geldi.

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