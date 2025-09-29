Özgür Özel, tv100'de “İsmail Küçükkaya ile Yenigün" programına konuk oldu! Erken seçim ve adaylık açıklaması...

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, tv100 ekranlarında izleyicisiyle bugün buluştu. “İsmail Küçükkaya ile Yenigün" programının ilk konuğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel, bugün Manisa'dan yapılan yayında, erken seçimden, Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar birçok konuda soruları cevapladı.

“SEÇİM KARARINI ALSINLAR 2026’NIN BAHARINA DA RAZIYIM”

Özgür Özel erken seçim çıkışında bulunarak tarih verdi. Özel, “Seçimi 2 Kasım’da yapalım. Erdoğan’ın yeni yılı doluyor. Seçim kararını alsınlar 2026’nın baharına da razıyım" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN BİR YEDEĞİ YOKTUR"

Adaylık konusuna dair Özel, "İmamoğlu’nun adaylığı risk altında ama aday olabilir. İmamoğlu'nun bir yedeği yoktur. Mansur Yavaş'ı yedek aday statüsüne sokamam. Mansur bey adaylaşacaksa milletimiz ve üyelerimizle karar veririz. Yavaş bir seçenektir.” dedi.

“ABB’YE İTİBAR SUİKASTI YAPIYORLAR”

ABB’ye yapılan operasyona dair Özel, “ABB’ye itibar suikastı yapıyorlar. ABB meselesinde Mansur Yavaş’ı rahatsız etmek.” dedi.

ÖZEL’DEN BAHÇELİ’YE: ÇOK KIYMETLİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ''Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır" ifadelerini hatırlatan Özel, "Ümit ediyorum, en büyük beklentim Ekim ayı içinde iddianamenin çıkmasıdır. Devlet Bahçeli’nin iddianame açıklaması çok kıymetli. Yine MHP’den çeşitli siyasetçiler zaman zaman “Tutuksuz yargılama esastır” diye açıklamalar yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“BU DOĞRU DEĞİL”

1 Ekim’de Meclis’te yer almayacaklarını tekrarlayan Özel, ‘Terörsüz Türkiye’ konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bir çözüm umudu varsa bundan hiç kimse kaybetmez. Ben, partimin zor durumda olduğunu görüp bu süreci baltalamak isteyerek buradan çekilemem. Bu doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi terörün sonlanmasını, terör örgütünün kendini lağvetmesini ve milletin kaynaklarının teröre değil, kalkınmaya harcanmasını hep savundu. Bu süreci de her zaman meclis çatısı altından yönetilmesi gereken bir süreç olarak tanımladı.”

"F-35 MESELESİ TÜRKİYE'NİN UĞRADIĞI EN BÜYÜK HAKSIZLIKTIR"

Savunma sanayii konusunda değerlendirmelerde de bulunan Özel, "F-35 meselesi Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlıktır" dedi.

"FİDAN HAKLI"

Hakan Fidan'ın ABD tarafından Kaan'ın motor alımını durdurmasına ilişkin açıklamasına Özel, "Bizim F-16'larımız var, maalesef bunların modernizasyonunu bile yapamadık, Amerika engel oldu. F-35 meselesi Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlık. F-35 meselesinde üstümüze düşeni talimat kabul edeceğiz. KAAN'da Hakan Fidan doğru söylüyor, bizdeki bilgi de o. O motorlar gelmezse bu uçaklar uçamaz." şeklinde konuştu.