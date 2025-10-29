Türkiye'nin genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, CHP İstanbul İl Başkanlığı Kadıköy'de 'Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Binlerce vatandaş, saat 19.00'da yürüyüşe başlayarak Bağdat Caddesi'ndeki Suadiye Işıklar'dan Göztepe Işıklar'a kadar yürüdü.

BAĞDAT CADDESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Yürüyüş sonrası binlerce vatandaş, Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Kutlamalarda yurttaşlar 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları attı. Sabah saatlerinde Anıtkabir’de gerçekleştirilen devlet törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, akşam saatlerinde Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalara katıldı.

"ÜLKEYİ YÖNETENLER YARGI ELİYLE ADALET VE DEMOKRASİ KOLONLARINI KESMİŞTİR"

Özel konuşmasının devamında şunları söyledi,

"Cumhuriyet meşalesini hiç elinden bırakmayan, hep daha yüksekte tutan, mücadeleyi ve sahiplenmeyi her sene biraz daha ileriye taşıyan cumhuriyetimizin bekçisi güzel Kadıköy, güzel İstanbul'um merhaba.Cumhuriyet'in 4 ana kolunu vardır, bunlar 'demokrasi, adalet, sosyal devlet ve laikliktir. Ülkeyi yönetenler yargı eliyle adalet ve demokrasi kolonlarını kesmiştir. Bazı selefi hayallerle laiklik kolonunun dibine dinamit döşemişlerdir.

Cumhuriyetin değerlerine en çok sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz, siz de bunun tamamen farkındasınız. Cumhuriyet hepimiz için bir çatıdır, Cumhuriyet haksızlık tam tepemizdeyken, o bizi kavurmasın diye adaletsizlik rüzgarları fırtınaya dönmüşken bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır.

Bu çatıyı oraya, 15 Mayıs 1919 günü İzmir işgal edilince son kararını veren, son hazırlıkları yapan 16 Mayıs gününde Şişli'deki evinden çıkıp Bandırma Vapuru'na giren ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesinin meşalesini eline alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çakmıştır."