Özgür Özel Üsküdar'da konuşma yapıyor

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinde son adresi Üsküdar oldu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Üsküdar'a AKP'nin kalesi diyorlardı 19 Mart'tan beri bugün burası 48. buluşmamız bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz ki kale siyaseti bitmiştir, Üsküdar artık milletin kalesidir' dedi.

Üsküdar'da her iki kişiden birinin oyunu aldık diyen Özel, Erdoğan'a seslenerek: Seni orada oturtmayacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...