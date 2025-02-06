Özgür Özel: Üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz!

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, “Nurhak’ımızın Kullar Mahallesi’nin çok değerli sakinleri, bugün 6 Şubat depreminin ikinci yılında genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, Parti Meclisi üyelerimizle birlikte buradayız” dedi.

“BU BÜYÜK ACIYI TEKRAR YAŞAMAMAYI ARZU EDİYORUZ”

Özel şunları söyledi:

“Ben iki yıl önce 7 Şubat günü, 6 Şubat’ta öğle saatlerinde gerçekleşen depremden yaklaşık bir gün sonra dağ yollarından Nurhak’a gelmiştim. Belediye Başkanımız Kullar’daymış. Polis memurumuz bizi buraya getirdi. İlk kez belediye başkanımızla ve sizlerle burada buluştuk. O gün ikinci depremde çoğunluğu evine ekmek pişirmek için, malzeme almak için, kimi öğle namazı vakti abdest almak için giren çok sayıda, çoğunlukla da kadın olan canlarımız toprak altında kalmıştı. O gün buraya hava şartlarından da ötürü o saate kadar henüz kimse de ulaşamamıştı. Bazı evlerde yangınlar vardı. Maalesef bugün iki yıl sonra şehitliğimizde, o gün ilk kez karşılaştığımız pek çoğumuz burada bir araya geldik, taziye imkanı oldu. Ben depremde hem Kullar’da, hem Nurhak’ta, hem Kahramanmaraş’ımızda ve 11 şehrimizde hayatını kaybeden resmi kayıtlara göre 53 binin üzerinde vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlere Allah’tan bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu büyük acıyı tekrar yaşamamayı ümit ediyoruz. Annemler hep şunu söylediler: ‘Biz yandık, başkaları yanmasın. Allah kimseye göstermesin’ diye. Bugün burada edilebilecek en iyi dua bu. Bir daha kimseye, milletimize, devletimize Allah böyle büyük bir acıyı yaşatmasın. Bundan sonraki süreçte de Nurhak Belediye Başkanımız emek veriyor, gayret sarf ediyor, büyük bir mücadele veriyor. İlçe başkanımız, il başkanımız, milletvekilimiz her zaman buradalar. Biz bizim üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Kalpten kucaklıyorum. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına Kullar ailesine, Kullar’da bulunan herkese başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.”