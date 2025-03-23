Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA

Eşi Dilek İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı. İmamoğlu'nun sorgusunun bitmesinin sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu Çağlayan Adliyesi’nden ayrılmadan kısa bir görüşme yaptıkları Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

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"CUMHURBAŞKANIMI SEÇMEYE GİDİYORUM"

Dilek İmamoğlu, "İmamoğlu'nun sorgusunun bitmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu Çağlayan Adliyesi’nden ayrıldı. Dilek İmamoğlu, "Ekrem Bey’in gönlü rahat içi rahat. Hala dimdik ayakta. Oyumu kullanmaya gidiyorum. Cumhurbaşkanı adayımı seçmek için oy kullanmaya gidiyorum" dedi." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU'NUN MESAJINI PAYLAŞTI

İmamoğlu'nun mesajını aktaran Özgür Özel de "Ailesini en kötüsüne hazırladı ama bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebep olduğunu gördüğünü söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu söyledi, herkesten güçlü olmalarını istedi." dedi.

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