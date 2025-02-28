Özgür Özel ve Fatih Erbakan'dan İmralı çağrısı açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Erdoğan'ın süreçle ilgili net bir açıklama yapması gerektiğini belirten Özel, "Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajanda pazarlıklarının kenarda hiçbir şey yokmuş gibi meseleyi edilgen bile değil, korkak bir şekilde bir yerden izleyip bütün siyasi riski ortağının sırtına yükleyip buradan bir avantaj çıkarsa gidip nemalanırım demesini son derece samimiyetsiz buluyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi:

"Biz CHP olarak tarihsel sorumluluğumuzu sürdürüyoruz. Bu sorunun çözülmesi için meclisle birlikte hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı çalışma yürütülmeli. Bu süreçte tüm mağdurların rızasının alınmaması çok önemlidir. Bunun dışında biz şeffaflığa vurgu yapıyoruz. 2025 yılında bir iktidar partisinin, milletin aklıyla alay etmesini doğru bulmuyorum.

Bu millet kandırılabilecek bir millet değil. Bir iş yapıyorsan, sahipleneceksin.

Artık samimiyete ihtiyaç var. Her şeyi bir yana bırakacaksınız. Açıklık olacak, samimiyet olacak. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben bekleyeyim duruma göre poziyon alayım demek olmuyor. Bizim CHP açısından bu ülkedeki insanların yararına oalcaksa, analar ağlamayacaksa, Kürtler yaşadıkları sorunlara çözüm bulacaksa biz bu işte varız.

Bir yandan bir yıldan aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız, yapılan görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak, sizin bilginizle. Sonra millete bir şeyler oluyor, kendiliğinden oluyor. Sayın Bahçeli de güzel konuştu. Ben bir şey demiyorum, benimle ilgisi yok. Olursa sahiplenirim, iyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak durayım. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir iş bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş.

"SAMİMİYETSİZ BULUYORUZ"

Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajanda pazarlıklarının kenarda hiçbir şey yokmuş gibi meseleyi edilgen bile değil, korkak bir şekilde bir yerden izleyip bütün siyasi riski ortağının sırtına yükleyip buradan bir avantaj çıkarsa gidip nemalanırım demesini son derece samimiyetsiz buluyoruz.

Siyasi ikbal, anayasayı değiştirip Erdoğan'a bir şey alıp karşılığında bir şey almak işte bu samimiyetten uzaktır. Biz buna karşı olacağımıza söylemiştik."

ERBAKAN: "EV HAPSİ SÖZ KONUSU OLMAMALI"

Ziyaretin ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise şöyle konuştu:

"Barışın gerçekleşmesi şehitlerin gelmemesi kan arf olması hep birlikte Türk Kürt ve 85 milyon kardeşliği hepimizin en önemli isteğidir bu konuda hiç kimse hayır demesin bunu rıza göstermemesi mümkün değildir.

Bu noktada barış’a yönelik PKK’nın silah bırakmasına yönelik bir çağrıının olması bizim daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz gibi makul bir yaklaşımdır. Ancak burada önemli olan husus Abdullah Öcalan’ın herhangi bir şekilde oradan dışarıya çıkartılması bir ev hapsine geçirilmesi ve birtakım haklardan yararlanılması uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Umut hakkından yararlandırılması uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Biz de zaten daha önceki açıklamalarımızda böyle bir çağrı yapacaksa bunun bulunduğu yerden, İmralı'dan yapsın hocanın ne Ankara’da ne Ankara’da istemiyoruz şeklinde bir açıklamamız olmuştu. Şu ana kadardaki gelişme bizim söylediğimiz şekilde oldu. Bundan sonra atılacak olan her adımın tabii ki yakından takip edeceğiz. Dediğim gibi Abdullah Öcalan’ın Umut Hakkı'ndan yararlandırılması bu açıklama karşılığında kendisine bir takım tavizler verilmesi ev hapsine alınması cezasının ortadan kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Suriye’nin kuzeyinde yer alan adeta bir ordu haline getirilmiş olan terör güçlerinin YPG‘nin silah bırakması son derece önemlidir. Bu olmadıktan sonra tam manasıyla çözüm gerçekleşmiş barış gerçekleşmiştir diyebilmek mümkün değildir. İktidarın bu konudaki samimiyeti ile ilgili şüphelerimiz olduğu hususunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Burada barış gelsin efendim şehitler gelmesin ve hızır ortama hakim olsun düşüncesi ifadeleri ortaya konuluyor. Ancak bunun arkasından bu açıklamanın arkasından Abdullah Öcalan’ın birtakım tavizlerin verilmesi kendisinin bir takım haklardan istifade ettirilmesi ve bunun karşılığında da DEM Parti'nin Meclis'te desteğinin alınarak iktidarın istediği yönde bir anayasa değişikliği yapılmasının planlandığı hedeflenen dine ilişkin tabii ki düşüncelerimiz şüphelerimiz devam ediyor. Burada sayın genel başkanın ve ifade ettiği gibi samimi olunması ve gerçekten de herhangi bir beklenti herhangi bir karşılık olmadan Öcalan’a da hak etmediği birtakım haklar verilmeden bu barışın sağlanması önemlidir."