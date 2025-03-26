CHP Cumhurbaşkanı adayını cumartesi günü ilan edecek!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin başkan vekili seçiminin tamamlanması ve CHP adayı Nuri Aslan'ın bu göreve gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İBB çalışan ve emekçilerinin gayreti, Meclis Grubu'nun gayreti ve seçtiklerinin arkasında duran halkın Saraçhane direnişi, darbe girişimini başarısız kılmıştır.

Ankara'da CHP'nin TBMM Grubu'nu toplayacak; CHP'nin ön seçimden çıkan cumhurbaşkanı adayını CHP'nin cumhurbaşkanı olarak ilan edeceğiz.

Bundan sonra direnişi, mücadeleyi önce cuma günü 12.00'de emek örgütleri nereye çağırıyorsa oraya, cumartesi günü Maltepe'de milyonlarla birlikte Ekrem Başkana sahip çıkacağımız ve 'Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın' temasıyla ve cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğimiz mitingde buluşacağız.

Yarın birkaç saatliğine Ankara'ya giderek önce Parti Meclisimizin toplantımızı yapıp belirlenen adayımızı Meclis Grubumuza önereceğiz. TBMM Grubumuz yapacağı oylamayla ön seçimden çıkan adayın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak tescilleyeceği oylamayı yapacak.

Ardından adayımızı tanıtacağımız ve özgürlüğünü talep edeceğimiz cumartesi günkü büyük miting için Türkiye İttifakı'nın cumartesi günkü ilk mitingi için Maltepe'de hep birlikte olacağız.

"İMAMOĞLU'NUN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

İBB Başkan Vekili seçilen Nuri Aslan ise yaptığı açıklamada, "Bizler Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak geçici süreyle Ekrem İmamoğlu'nun emanetini aldık, İstanbul'un oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız en kısa sürede gelecek ve emanetine sahip çıkacağız. Genel Başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz" dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan:

Bizler Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak, geçici süreyle Ekrem İmamoğlu'nun emanetini aldık. İstanbul'un oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız en kısa sürede gelecek, emanetine sahip çıkacağız. Genel Başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.