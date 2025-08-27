“Özgür Özel ve İmamoğlu günü kurtarmaya çalışıyor!” Açılım tiyatrosunda Tarzan zorda...

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada CHP’nin Kürt meselesine yönelik politikalarını eleştirdi. Önkibar, partinin 1991’den bu yana Güneydoğu ve Kürt sorununa dair net bir tutum sergilemediğini, bu nedenle merkez ve sağ seçmenden güven kazanamadığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin PKK ile özdeşleştirildiğini iddia eden Önkibar, parti içinde PKK’ya sempatiyle bakan milletvekilleri olduğunu öne sürdü. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun konuyu siyasi çıkarlar doğrultusunda ele aldığını belirten Önkibar, DEM Parti ile bağların koparılmamasının parti içi dengeleri koruma amacı taşıdığını ifade etti.

CHP’nin PKK’ya açık tavır alması halinde oy oranının %50’lere ulaşabileceğini iddia eden Önkibar, Zafer Partisi ve İYİ Parti’nin bu konuda daha net bir duruş sergilediğini söyledi. Bu iki partinin seçimde ortak hareket etmesi durumunda %20’ye yakın oy alabileceklerini söyledi.

Öte yandan Önkibar, Türkiye’nin en sağlam tarafının “millet mayası” olduğunu vurgulayarak, halkın etnik ayrımcılığa prim vermediğini ifade etti. “Devleti yönetenlerin yaptığı en büyük yanlış, Kürt kardeşlerimizi PKK ve Abdullah Öcalan’la özdeşleştirmektir” diyerek şöyle konuştu:

CHP'nin de Güneydoğu, Kürt, PKK, Apo ne derseniz deyin net bir siyaseti, net bir politikası yok. Bu yeni bir şey de değil, 1991 seçimlerinden beri durum budur. Öyle olduğu için zaten CHP bir türlü merkezde ve sağındakilere güven veremiyor ve %25 bandını aşamıyor. Halbuki CHP (SHP) 1989 mahalli seçimlerinde açık ara birinci olmuş, açık ara şampiyondu. Cumhuriyet Halk Partisi (SHP) 2 yıl sonra yapılan seçimlerde Leyla Zana gibi isimleri kendi listesinden Meclis’e taşıyınca marjinal parti görüntüsüne girdi. Bu durum 2010 yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı sonrasında derinleşti. Kılıçdaroğlu ile beraber CHP, PKK ile bir görülmeye başlandı. An itibarıyla da Cumhuriyet Halk Partisi içinde PKK'ya sempatiyle bakan 20'ye yakın milletvekili var. Bunun ötesinde CHP'nin bu konuda netleşmiş bir görüşü siyaseti de yok. Kürtler sorun var diyorsa Kürt sorunu var diyen anlayış egemen ki bunu dillendiren bizzat Özgür Özel. Hem Özgür Bey hem Ekrem İmamoğlu bu konuya siyasi konjonktür ve günlük çıkar penceresinden bakıyor. Özellikle bu süreçte DEM Parti ile bağı koparıp onu AKP'ye itmek istemiyor. Bunu yaparsa CHP içinden fire vereceğini ve bunun da Kılıçdaroğlu'na yarayacağını düşünüyor. Ancak bunları yapıp günü kurtarmaya çalışırken oyunu da yükseltemiyor. Zira merkez ve sağındaki kesimler CHP'ye hala kuşku ile bakıyor, güven duymuyor. AKP'den kaçıp kararsız olan seçmen kitlesinin açıklaması budur. Cumhuriyet Halk Partisi baştan açık ve net olarak PKK'ya tavır alsa bugün emin olun %50'lerdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu buna özellikle izin vermedi. 13 seçim kaybetmesine rağmen bir kere olsun PKK karşıtı kampanyayla seçime girmedi. CHP onlarca yıldır Kürtlerden %2 oy almasına rağmen parti yönetimi ısrarla ve ısrarla Kürtçülerden seçildi ki bu elbette CHP'ye yapılan operasyondu. Bu konu bağlamında milli ve dik duranların başında Profesör Ümit Özdağ ve Zafer Partisi’dir. İYİ Parti ve Musavat Bey de doğruya doğru iyi sınav verdi. Bakın göreceksiniz. Bu iki parti seçime ortak girerse ki girmek zorundalar. Mecburdurlar ve girecekler. %20'ye yakın oy alacaklar.

DEVLETİ YÖNETENLERİN YAPTIĞI EN BÜYÜK YANLIŞ…

İktidarın güya iç savaşı engelleme adına PKK ve Apo ile barış masasına oturması özellikle Devlet Bahçeli'ye göre Abdullah Öcalan'la kol kola girilip barış yapılmazsa Kürtler İsrail'in desteğiyle isyan eder, ülke bölünürmüş. Milliyetçi Hareket Partisi lideri kendi partili milletvekillerine sürekli olarak bunu söylüyor, bunu anlatıyor. Halbuki bu bakış ve söylem tamamen palavra ve bahanedir. Zira hatırlayın PKK “Hendek Olayları” sürecinde isyan teşebbüsünde bulunmuştu. Çok sayıda ilçede devlete meydan okumuştu. Güneydoğu halkı ve diğer şehirlerdeki Kürt kardeşlerimiz bu isyana katılmak bir yana karşı çıkmışlardı ve isyancılar hendek operasyonlarıyla bir bir ayıklanmış ve temizlenmişti. Türkiye'nin tek ve en sağlam tarafı millet mayasıdır. 1000 yılda bu maya öylesine sağlam tuttu ki ülkeyi yönetenlerin türlü türlü kışkırtmalarına rağmen çok şükür bozulmuyor. Bozamadılar. Ne olursa olsun Türkiye'de hiç kimse şu etnisiteden diyerek diğerlerine öteki gibi bakmıyor, öteki gibi davranmıyor. Zira imparatorluk geleneği bize bunu öğretti. Devleti yönetenlerin yaptığı en büyük yanlış Kürt kardeşlerimizi PKK ve katil Abdullah Öcalan'la özdeşleştirmektir.