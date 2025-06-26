Özgür Özel ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu planı ortaya çıktı! Sabahattin Önkibar açıkladı

30 Haziran’da görülecek CHP Kurultay davası öncesi tartışmaları devam ediyor. Davadan “mutlak butlan” kararı çıkması halinde Özgür Özel’in genel başkanlığı düşebilir ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi söz konusu olabilir.

CHP Lideri Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İkili bir araya gelerek olası senaryoları değerlendirdi. Gazeteci Sabahattin Önkibar görüşmenin ayrıntılarını kendi YouTube kanalında yaptığı yayında açıkladı.

Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

Özgür Özel dün Silivri'deydi ve Ekrem İmamoğlu ile görüşerek B ve C planlarını hazırladılar. Buna göre önce mahkeme kararı beklenecek, görülecek. Ertelenme ihtimali de var. Karar çıkarsa hükme bağlanırsa karara göre olağanüstü kurultay için noter aracılığıyla hemen imza toplanacak. Buna paralel olarak CHP'nin önüne binler on binler yığılacak. Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak protesto edilecek. Milletvekilleri ve il başkanları da bu tür protestolara türlü şekilde katılacaklar bu şekilde Kılıçdaroğlu acil karar almaya ve CHP'yi terk etmeye zorlanacak. Ancak ‘Bay Kemal’ buna rağmen çekilir mi derseniz çekilmeyecek. Kesin olan 30 Haziran sonrası CHP'de mücadelenin içe yöneleceği ki Kılıçdaroğlu'nun bu işte görevlendirilmesi de bundandır. Proje İmamoğlu’nu unutturmak ve de oluşan enerjiyi bitirmek CHP'yi bölmektir.